Мошенники выманили более 1 млн рублей у 15-летней жительницы Горно-Алтайска

Несовершеннолетняя передала злоумышленникам семейные накопления, а после взяла два кредита с телефона отца

10 августа 2025, 15:51, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

15-летняя школьница из Горно-Алтайска отдала мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

По данным полиции, 7 августа девочке позвонил неизвестный, представившийся завучем школы, и попросил сообщить код, якобы необходимый для подключения электронного дневника. После этого с несовершеннолетней стали связываться люди, выдававшие себя за сотрудников госструктур и банков. Они утверждали, что код позволил мошенникам получить доступ к банковским счетам родителей, а саму школьницу обвинили в пособничестве.

В результате девочку уговорили перевести 410 тысяч рублей семейных накоплений на "безопасный счет", а после с помощью телефона отца оформить два кредита на 670 тысяч рублей. Последний перевод в размере 75 тысяч рублей был заблокирован банком, что прервало действия мошенников.

После этого школьница рассказала о случившемся отцу, который обратился в полицию. По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.