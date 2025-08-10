НОВОСТИПроисшествия

Мошенники выманили более 1 млн рублей у 15-летней жительницы Горно-Алтайска

Несовершеннолетняя передала злоумышленникам семейные накопления, а после взяла два кредита с телефона отца

10 августа 2025, 15:51, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
15-летняя школьница из Горно-Алтайска отдала мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай. 

По данным полиции, 7 августа девочке позвонил неизвестный, представившийся завучем школы, и попросил сообщить код, якобы необходимый для подключения электронного дневника. После этого с несовершеннолетней стали связываться люди, выдававшие себя за сотрудников госструктур и банков. Они утверждали, что код позволил мошенникам получить доступ к банковским счетам родителей, а саму школьницу обвинили в пособничестве.

В результате девочку уговорили перевести 410 тысяч рублей семейных накоплений на "безопасный счет", а после с помощью телефона отца оформить два кредита на 670 тысяч рублей. Последний перевод в размере 75 тысяч рублей был заблокирован банком, что прервало действия мошенников.

После этого школьница рассказала о случившемся отцу, который обратился в полицию. По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.

Комментарии 10

Олег

16:08:56 10-08-2025

Вера народ велика. В завуча, фсб, регистратуру, банк и даже домофон.

Гость

16:36:11 10-08-2025

Откуда у мошенников все наши данные? И банки замешаны во всём этом ☝️. И кредиты не глядя выдают и переводы 🤦.

Элен без ребят

16:42:57 10-08-2025

из подобных новостей делаю вывод, что деньги у народа есть. причем, лишние, если дети имеют к ним свободный доступ, включая банковские приложения. теперь о детях: в 15 лет нельзя быть такими дебилами.

Гость

17:21:12 10-08-2025

Элен без ребят (16:42:57 10-08-2025) из подобных новостей делаю вывод, что деньги у народа есть. ...
Деньги есть. Мозгов нет. Теперь нет ни того, ни другого, зато кредиты на несколько лет. Браво глупости!

Гость

19:08:28 10-08-2025

Не понимаю как 15 летний ребенок может перевести такую сумму, почему мне в банке сказали что нельзя, там по карте установлен лимит.

Гость

20:02:09 10-08-2025

На учет к психиатру сразу надо таких ставить.

Гость

20:09:58 10-08-2025

Заигралась дебилка с телефоном.

dok_СФ

09:04:35 11-08-2025

Гость (20:09:58 10-08-2025) Заигралась дебилка с телефоном. ... Просто - ЕГ

Гость

09:15:51 11-08-2025

Он не знает кто зауч в её школе? Не видела и не слышала? И не знает его ФИО?

Гость

17:43:16 12-08-2025

Когда будем называть вещи своими именами? Факт- дочь тайно похитила имущество отца, т.е. украла. Отсутствие умысла и добросовестное заблуждение не исключают уголовного наказания. Да, раскаялась, смягчающее обстоятельство. Только после возбуждения такого уголовного деда заводим второе – о противоправных действиях третьих лиц. Может быть так молодое поколение запомнит, что за свои поступки нужно нести ответственность.

