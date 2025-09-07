Жительница Алтайского края перевела мошенникам 2 млн рублей, поверив лжеброкеру
Мошенник удаленно подключился к ее устройству и получил доступ к личному кабинету на "Госуслугах"
07 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
48-летняя жительница Третьяковского района стала жертвой масштабной мошеннической схемы, потеряв почти 2 млн рублей, пишет пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Доверившись лжеброкеру в интернете, женщина перешла по сомнительной ссылке и оставила личные данные. Злоумышленник, представившись менеджером биржи, убедил ее вложить средства в "акции с дивидендами" и оформить кредит под предлогом увеличения прибыли.
Мошенник удаленно подключился к ее устройству, получил доступ к личному кабинету на "Госуслугах", а затем совершил перевод средств на подконтрольные счета.
Позже выяснилось, что кредит был оформлен на покупку автомобиля через сайт. Возбуждено уголовное дело по статье159 ("Мошенничество в особо крупном размере").
13:04:05 07-09-2025
Значит и не нужны они ей были.
18:20:11 07-09-2025
Славо богу- не пенсионерка. А то поражаюсь где у них деньги на 10-ки млн. Разве что пенсионерки бывшие чиновники?
22:53:54 07-09-2025
Пенсионер (18:20:11 07-09-2025) Славо богу- не пенсионерка. А то поражаюсь где у них деньги ... Ну вы текст читали в новости ? Денег там и не было просто повесили на нее кредит , за который ей теперь с учётом ставки что ипотеку тянуть полжизни. То же и у пенсов , а обыватель сам не сильно умнее верит в миллионеров пенсов.