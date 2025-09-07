Жительница Алтайского края перевела мошенникам 2 млн рублей, поверив лжеброкеру

Мошенник удаленно подключился к ее устройству и получил доступ к личному кабинету на "Госуслугах"

07 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

48-летняя жительница Третьяковского района стала жертвой масштабной мошеннической схемы, потеряв почти 2 млн рублей, пишет пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Доверившись лжеброкеру в интернете, женщина перешла по сомнительной ссылке и оставила личные данные. Злоумышленник, представившись менеджером биржи, убедил ее вложить средства в "акции с дивидендами" и оформить кредит под предлогом увеличения прибыли.

Мошенник удаленно подключился к ее устройству, получил доступ к личному кабинету на "Госуслугах", а затем совершил перевод средств на подконтрольные счета.

Позже выяснилось, что кредит был оформлен на покупку автомобиля через сайт. Возбуждено уголовное дело по статье159 ("Мошенничество в особо крупном размере").