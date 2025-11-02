Мошенники звонят призывникам под видом работников военкомата
Сначала аферисты сообщают о неявке по повестке, затем угрожают уголовным делом и предлагают решить вопрос за деньги
02 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
В разгар осенней призывной кампании активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками военкоматов. По данным Telegram-канала Baza, с середины октября поступают массовые сообщения о звонках, в ходе которых злоумышленники запугивают призывников уголовной ответственностью за якобы допущенные нарушения.
Схема обмана отработана до мелочей: сначала мошенники сообщают о неявке по повестке или необходимости срочного прохождения медосвидетельствования, затем угрожают уголовным делом и крупными штрафами, а в завершение предлагают решить вопрос за деньги.
Эксперты предупреждают, что военкоматы никогда не решают вопросы через телефонные переговоры о передаче денег и не запрашивают дистанционный доступ к личным данным граждан. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить в правоохранительные органы.
Ранее мы рассказывали, как будет проходить круглогодичный призыв в армию.
10:58:19 02-11-2025
Если вам позвонили с утра и сказали, что пора идти на работу -не надо реагировать! Скорее всего, это мошенники...
12:17:05 02-11-2025
К меня у знакомого сыну так звонили и на госуслугах писали, даже домой повестку принесли. Но он их сразу раскусил и ещё весной отправил жить сына в Новосибирск.
13:15:24 02-11-2025
Гость (12:17:05 02-11-2025) К меня у знакомого сыну так звонили и на госуслугах писали, ... но все равно прислал код из смс.
16:25:48 02-11-2025
Кто же снабжает мошенников той информацией о призывниках, которая позволяет их шантажировать?
13:55:47 03-11-2025
Гость (16:25:48 02-11-2025) Кто же снабжает мошенников той информацией о призывниках, ко... И это самый главный вопрос,вот только этим не кто почему то не занимается