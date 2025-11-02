Мошенники звонят призывникам под видом работников военкомата

Сначала аферисты сообщают о неявке по повестке, затем угрожают уголовным делом и предлагают решить вопрос за деньги

В разгар осенней призывной кампании активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками военкоматов. По данным Telegram-канала Baza, с середины октября поступают массовые сообщения о звонках, в ходе которых злоумышленники запугивают призывников уголовной ответственностью за якобы допущенные нарушения.

Схема обмана отработана до мелочей: сначала мошенники сообщают о неявке по повестке или необходимости срочного прохождения медосвидетельствования, затем угрожают уголовным делом и крупными штрафами, а в завершение предлагают решить вопрос за деньги.

Эксперты предупреждают, что военкоматы никогда не решают вопросы через телефонные переговоры о передаче денег и не запрашивают дистанционный доступ к личным данным граждан. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить в правоохранительные органы.

