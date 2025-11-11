"Москва" и "Европа" останутся без холодной воды из-за устранения повреждения в Барнауле
Водоснабжение будет отсутствовать 12 ноября – с 09:00 до 20:30
11 ноября 2025, 11:47, ИА Амител
В Барнауле в среду, 12 ноября, почти на весь день отключат холодное водоснабжение в нескольких административных зданиях на Павловском тракте, сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.
«Холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам на Павловском тракте: 251ж, 251е, 251д, 251в. В период с 09:00 до 20:30 12 ноября», – говорится в сообщении.
По указанным адресам находятся: МЦ "Москва" (251ж), ТРЦ "Европа" (251в), Автоцентр АНТ Haval (251д) и отделение ВТБ (251е).
Отключение необходимо для устранения повреждения запорно-регулирующей арматуры на водоводе диаметром 500 мм. Специалисты уже приступили к работе.
На время ремонта ограничено движение по Малому Павловскому тракту – от улицы Георгиева до здания по адресу Павловский тракт, 251е.
