Москвичка продала душу за 100 тысяч рублей ради концерта Надежды Кадышевой

Девушка, получив деньги, потратила их на коллекционную игрушку лабубу и билет на концерт певицы

12 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Пост мужчины в сети / Фото: Telegram-канал Mash

26-летняя жительница Москвы Карина стала участницей необычной сделки, согласившись продать свою душу за 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Предложение поступило от маркетолога Дмитрия, разместившего на одном из российских сайтов провокационное объявление о покупке душ с официальным оформлением договора и подписью кровью.

Как позже признался мужчина, это был пиар-ход для привлечения внимания, и он не ожидал, что найдется реальный желающий.

«Девушка, получив деньги, потратила их на коллекционную игрушку лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. История вызвала резкую реакцию Русской православной церкви: представители РПЦ назвали Карину грешницей, а Дмитрия – Сатаной*, призвав обе стороны раскаяться и посетить храм», – пишет Telegram-канал.

Общество разделилось в оценках: одни считают историю абсурдным пиаром, другие усматривают в ней признаки духовного кризиса. Дмитрий и Карина не комментируют дальнейшие последствия сделки.

* Движение сатанизма признано в РФ экстремистским