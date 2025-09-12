НОВОСТИОбщество

Москвичка продала душу за 100 тысяч рублей ради концерта Надежды Кадышевой

Девушка, получив деньги, потратила их на коллекционную игрушку лабубу и билет на концерт певицы

12 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Пост мужчины в сети / Фото: Telegram-канал Mash
Пост мужчины в сети / Фото: Telegram-канал Mash

26-летняя жительница Москвы Карина стала участницей необычной сделки, согласившись продать свою душу за 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Предложение поступило от маркетолога Дмитрия, разместившего на одном из российских сайтов провокационное объявление о покупке душ с официальным оформлением договора и подписью кровью.

Как позже признался мужчина, это был пиар-ход для привлечения внимания, и он не ожидал, что найдется реальный желающий.

«Девушка, получив деньги, потратила их на коллекционную игрушку лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. История вызвала резкую реакцию Русской православной церкви: представители РПЦ назвали Карину грешницей, а Дмитрия – Сатаной*, призвав обе стороны раскаяться и посетить храм», – пишет Telegram-канал.

Общество разделилось в оценках: одни считают историю абсурдным пиаром, другие усматривают в ней признаки духовного кризиса. Дмитрий и Карина не комментируют дальнейшие последствия сделки.

* Движение сатанизма признано в РФ экстремистским

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

08:27:30 12-09-2025

Необычный набор покупок... Хотя может сдачи с коллекционного лабубу хватало только на билет на Кадышеву, а на пиво уже нет

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:04 12-09-2025

Гость (08:27:30 12-09-2025) Необычный набор покупок... Хотя может сдачи с коллекционного... Всё логично и предсказуемо. Кадышева сейчас в мейнстриме у зумеров.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:35:42 12-09-2025

- "представители РПЦ назвали Карину грешницей, а Дмитрия – Сатаной*, призвав обе стороны раскаяться и посетить храм" --------- Двадцатишестилетняя баба с дьявольским клеймом на груди продала душу дьяволу. Раздвоение личности - дьявол к дьяволу зовет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:50:27 12-09-2025

Гость (08:35:42 12-09-2025) - "представители РПЦ назвали Карину грешницей, а Дмитрия – С... обоим край опасно.
особенно ему.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:27 12-09-2025

Musik (08:50:27 12-09-2025) обоим край опасно.особенно ему.... И попам, которые зовут их покается из их поля ягодка. Так что, здесь дьявол в квадрате.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:39 12-09-2025

хроники даунской инклюзии

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:55 12-09-2025

Продала то, чего у неё не было? Дмитрий, тебя надули ))))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:08:56 12-09-2025

Гость (08:52:55 12-09-2025) Продала то, чего у неё не было? Дмитрий, тебя надули ))))... он - маленький посредник.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:10 12-09-2025

что та дура что этот дурак. Оба не знают с чем играют

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:09 12-09-2025

Гость (08:53:10 12-09-2025) что та дура что этот дурак. Оба не знают с чем играют... и с чем же?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:44 12-09-2025

Гость (09:20:09 12-09-2025) и с чем же?... с тем же с чем заигрывали украинцы. Результат понаблюдайте в новостях

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:04 12-09-2025

Гость (09:20:09 12-09-2025) и с чем же?... С лабубу и деньгами!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:10 12-09-2025

Гость (08:53:10 12-09-2025) что та дура что этот дурак. Оба не знают с чем играют... он точно дурак, а она молодец

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:40 12-09-2025

жаль обоих. мозги в тумане. совсем общество запуталось в духовном понимании

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:36 12-09-2025

Продешевила то как пр продаже .. дурында

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:48 12-09-2025

Гость (09:20:36 12-09-2025) Продешевила то как пр продаже .. дурында... А вы за сколько бы продали?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:40 12-09-2025

Гость (10:42:48 12-09-2025) А вы за сколько бы продали?... мне нужно 6 158 256 ,15 рублей

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:08:08 12-09-2025

Гость (10:59:40 12-09-2025) мне нужно 6 158 256 ,15 рублей ... $72578,15144 за безсмертную душу? шлак какой-то...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:56 12-09-2025

Гость (10:42:48 12-09-2025) А вы за сколько бы продали?... Душа за деньги-то не продается.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:16 12-09-2025

Гость (11:00:56 12-09-2025) Душа за деньги-то не продается.... у всего есть цена

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:03 12-09-2025

Гость (11:05:16 12-09-2025) у всего есть цена... Может и есть. Только сделка невозможна.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:15 12-09-2025

Лабубу и кадышева мало чем отличаются друг от друга. Купила двух страшилок.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров