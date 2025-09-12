Москвичка продала душу за 100 тысяч рублей ради концерта Надежды Кадышевой
Девушка, получив деньги, потратила их на коллекционную игрушку лабубу и билет на концерт певицы
26-летняя жительница Москвы Карина стала участницей необычной сделки, согласившись продать свою душу за 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash.
Предложение поступило от маркетолога Дмитрия, разместившего на одном из российских сайтов провокационное объявление о покупке душ с официальным оформлением договора и подписью кровью.
Как позже признался мужчина, это был пиар-ход для привлечения внимания, и он не ожидал, что найдется реальный желающий.
«Девушка, получив деньги, потратила их на коллекционную игрушку лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. История вызвала резкую реакцию Русской православной церкви: представители РПЦ назвали Карину грешницей, а Дмитрия – Сатаной*, призвав обе стороны раскаяться и посетить храм», – пишет Telegram-канал.
Общество разделилось в оценках: одни считают историю абсурдным пиаром, другие усматривают в ней признаки духовного кризиса. Дмитрий и Карина не комментируют дальнейшие последствия сделки.
* Движение сатанизма признано в РФ экстремистским
08:27:30 12-09-2025
Необычный набор покупок... Хотя может сдачи с коллекционного лабубу хватало только на билет на Кадышеву, а на пиво уже нет
09:38:04 12-09-2025
Гость (08:27:30 12-09-2025) Необычный набор покупок... Хотя может сдачи с коллекционного... Всё логично и предсказуемо. Кадышева сейчас в мейнстриме у зумеров.
08:35:42 12-09-2025
- "представители РПЦ назвали Карину грешницей, а Дмитрия – Сатаной*, призвав обе стороны раскаяться и посетить храм" --------- Двадцатишестилетняя баба с дьявольским клеймом на груди продала душу дьяволу. Раздвоение личности - дьявол к дьяволу зовет.
08:50:27 12-09-2025
Гость (08:35:42 12-09-2025) - "представители РПЦ назвали Карину грешницей, а Дмитрия – С... обоим край опасно.
особенно ему.
16:33:27 12-09-2025
Musik (08:50:27 12-09-2025) обоим край опасно.особенно ему.... И попам, которые зовут их покается из их поля ягодка. Так что, здесь дьявол в квадрате.
08:42:39 12-09-2025
хроники даунской инклюзии
08:52:55 12-09-2025
Продала то, чего у неё не было? Дмитрий, тебя надули ))))
09:08:56 12-09-2025
Гость (08:52:55 12-09-2025) Продала то, чего у неё не было? Дмитрий, тебя надули ))))... он - маленький посредник.
08:53:10 12-09-2025
что та дура что этот дурак. Оба не знают с чем играют
09:20:09 12-09-2025
Гость (08:53:10 12-09-2025) что та дура что этот дурак. Оба не знают с чем играют... и с чем же?
11:25:44 12-09-2025
Гость (09:20:09 12-09-2025) и с чем же?... с тем же с чем заигрывали украинцы. Результат понаблюдайте в новостях
14:56:04 12-09-2025
Гость (09:20:09 12-09-2025) и с чем же?... С лабубу и деньгами!
09:46:10 12-09-2025
Гость (08:53:10 12-09-2025) что та дура что этот дурак. Оба не знают с чем играют... он точно дурак, а она молодец
09:06:40 12-09-2025
жаль обоих. мозги в тумане. совсем общество запуталось в духовном понимании
09:20:36 12-09-2025
Продешевила то как пр продаже .. дурында
10:42:48 12-09-2025
Гость (09:20:36 12-09-2025) Продешевила то как пр продаже .. дурында... А вы за сколько бы продали?
10:59:40 12-09-2025
Гость (10:42:48 12-09-2025) А вы за сколько бы продали?... мне нужно 6 158 256 ,15 рублей
14:08:08 12-09-2025
Гость (10:59:40 12-09-2025) мне нужно 6 158 256 ,15 рублей ... $72578,15144 за безсмертную душу? шлак какой-то...
11:00:56 12-09-2025
Гость (10:42:48 12-09-2025) А вы за сколько бы продали?... Душа за деньги-то не продается.
11:05:16 12-09-2025
Гость (11:00:56 12-09-2025) Душа за деньги-то не продается.... у всего есть цена
11:32:03 12-09-2025
Гость (11:05:16 12-09-2025) у всего есть цена... Может и есть. Только сделка невозможна.
11:15:15 12-09-2025
Лабубу и кадышева мало чем отличаются друг от друга. Купила двух страшилок.