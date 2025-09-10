Музыкальную группу "Воровайки" предложили запретить
Такая инициатива появилась из-за трека "Хоп, мусорок"
10 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал запретить музыкальную группу "Воровайки", ссылаясь на их трек "Хоп, мусорок". В интервью изданию "Абзац" он заявил, что текст песни оскорбляет силовиков и не соответствует духу времени, особенно в период специальной военной операции.
Бородин подчеркнул, что артисты должны исполнять патриотичные композиции, а не пропагандировать "цензуру, ЛГБТ и разврат". Он пообещал инициировать проверку деятельности коллектива и приложить все усилия для его "отмены".
«Пусть на сцену выходят патриоты, а не люди, чье творчество непонятно нормальному человеку», – добавил представитель ФПБК.
Группа "Воровайки" пока не прокомментировала ситуацию.
Когда уже можно будет законодательно закрепить запрет запретителей… Этот Виталик бородын, мизулина, всякие сорок сорок, трезвые России. Просто взять и лишить их права голоса. И еще бы депутатам за каждую идиотскую инициативу накладывать административное взыскание с последующим отобранием мандата. Штрафы их не испугают, а вот корочек лишиться они боятся. Вот таких как Матрасов, который предложил по примеру Швондера уплотнять большеквадратурные квартиры - вот что с ним делать кроме помещения в учреждение закрытого типа. И неважно, с лечением или без. Просто чтобы там находился и не вякал оттуда.
17:44:38 10-09-2025
Гость (07:30:04 10-09-2025) Когда уже можно будет законодательно закрепить запрет запрет... Боишься, что уплотнят?
07:31:54 10-09-2025
Воскресить кобзона и зыкину. Хоть и миллиардеры были зато "патриоты".
07:37:39 10-09-2025
Гость (07:31:54 10-09-2025) Воскресить кобзона и зыкину. Хоть и миллиардеры были зато "п... Мечтаешь на концерт к Кобзону попасть ?
07:59:47 10-09-2025
Гость (07:31:54 10-09-2025) Воскресить кобзона и зыкину. Хоть и миллиардеры были зато "п... Кобзон, Зыкина, многие другие певцы в основном заработали честным путём :своей работой, а не "бизнесом".
10:16:07 10-09-2025
"В основном" )))
Ага, особенно Кобзон
07:35:13 10-09-2025
Наберут по объявлению...
07:52:18 10-09-2025
Отстаньте от группы уже везде залезли где не надо.
07:52:33 10-09-2025
это вот тот бородин, который раньше был главой администрации? это он в патриоты и поборники срепностей и и духовностей заделался? или его родственник?))
лапковского и бартанА запретить не хотят? ну или хотя бы инагентами признать?
годами через свои телеги работают на развал семей.
это при том, что сами они как семьянины - полный ноль
08:43:07 10-09-2025
Бородин все больше хайпожорит.
09:10:44 10-09-2025
Бородин начинает вызывать стойкое отвращение, как и Шаман. Сначала все симпатизировали, всем нравился, сейчас же резко противоположное отношение у большинства. Так же и Бородин - хоть одно громкое заявление он довел до конца?
11:06:01 10-09-2025
Гость (09:10:44 10-09-2025) Бородин начинает вызывать стойкое отвращение, как и Шаман. С...
Вы уже опросили большинство?
11:17:41 10-09-2025
Гость (11:06:01 10-09-2025) Вы уже опросили большинство?... Много читаю
09:29:26 10-09-2025
Название ауешное. Конечно запретить.
p.s. Любители тюремной романтики всполошились?
09:54:41 10-09-2025
"Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин "... это он так с коррупцией борется? наверное,кто то из вороваек ему не дал? а иначе в чем опасность и коррупция у бабенок?
10:15:44 10-09-2025
может, инициаторы и перегибают палку, но то, что эта музыка не для нормальных людей, абсолютно очевидно. кто в здравом уме, будет интересоваться этими воровайками да еще ходить на их концерты?
11:03:29 10-09-2025
имя (10:15:44 10-09-2025) может, инициаторы и перегибают палку, но то, что эта музыка ... А как вы определяете нормальность? На вкус и цвет, как говорится... Может ваши музыкальные предпочтения тоже кому-то кажутся ненормальными.
13:10:45 10-09-2025
Гость (11:03:29 10-09-2025) А как вы определяете нормальность? На вкус и цвет, как говор... По названию уже немало можно понять
13:28:29 10-09-2025
Гость (13:10:45 10-09-2025) По названию уже немало можно понять... Что вы можете сказать, про группы "На НА", "Корни", "Бабкины внуки" и "Стрелки"?
10:25:43 10-09-2025
Помню в 80-х годах была песенка: у павильона пива-воды стоял советский постовой...
11:36:36 10-09-2025
Давно пора было запретить эту группу. Зачем пропагандировать тюремную романтику? Всегда удивляюсь, кому интересна эта группа?
11:39:22 10-09-2025
О, сколько поклонников у этой группы, судя по комментариям! Интеллект у них зашкаливает! Чувствуется, что кроме "Му-Му" больше ничего за свою жизнь не прочитали.
12:12:42 10-09-2025
Гость (11:39:22 10-09-2025) О, сколько поклонников у этой группы, судя по комментариям! ... я думаю, тут больше не про поклонников группы, а про отвращение к тупым инициативам Бородина.
12:20:14 10-09-2025
Эта песня очень даже в тему. когда звонит очередной "силовик" с целью спасти наши деньги