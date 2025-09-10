Музыкальную группу "Воровайки" предложили запретить

Такая инициатива появилась из-за трека "Хоп, мусорок"

10 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Концерт / Фото: amic.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал запретить музыкальную группу "Воровайки", ссылаясь на их трек "Хоп, мусорок". В интервью изданию "Абзац" он заявил, что текст песни оскорбляет силовиков и не соответствует духу времени, особенно в период специальной военной операции.

Бородин подчеркнул, что артисты должны исполнять патриотичные композиции, а не пропагандировать "цензуру, ЛГБТ и разврат". Он пообещал инициировать проверку деятельности коллектива и приложить все усилия для его "отмены".

«Пусть на сцену выходят патриоты, а не люди, чье творчество непонятно нормальному человеку», – добавил представитель ФПБК.

Группа "Воровайки" пока не прокомментировала ситуацию.