Праздничное оформление столицы воспринимается жителями и гостями города уже как бренд

07 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Москву уже начали украшать к Новому, 2026 году. Об этом передает "Москва 24" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Для придания Москве новогоднего настроения коммунальщики используют многофункциональные конструкции прошлых лет. Однако их немного изменили в соответствии с датой и символикой праздника. Бирюков уточнил, что задействовать старые декорации решили по причине того, что на складах столицы скопился большой их запас.

«Специалисты уже ведут монтаж конструкций во всех округах столицы. Так, на улицах и в парках установят большие световые цифры "2026". Другие декорации тоже вернутся на свои привычные места. Например, большой новогодний шар вновь установят на Поклонной горе, световые арки – на Манежной, Тверской и Пушкинской площадях, Кузнецкой улице», – сообщает телеканал.

Московские власти заверяют, что для конструкций специалисты используют современное энергосберегающее оборудование. Оно помогает потреблять в десятки раз меньше электроэнергии, является безопасным и работает в любую погоду.

К слову, жители и гости Москвы уже давно воспринимают новогоднее убранство столицы как сформировавшийся бренд. Более того, световые украшения в короткие зимние дни становятся дополнительным источником освещения в городе.

