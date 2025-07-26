Мотоциклист без прав и водитель легковушки столкнулись в Барнауле

Байкер получил травмы

26 июля 2025, 19:30, ИА Амител

Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле произошло ДТП с участием мотоциклиста без прав, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГАИ.

Авария случилась 26 июля около 14:05 на улице Георгия Исакова у дома № 262.

«Произошло столкновение автомобиля Ford Focus под управлением мужчины 1997 года рождения и мотоцикла Palma под управлением водителя – мужчины 2002 года рождения, не имеющего права управления», – рассказали в ведомстве.

Пострадавшему байкеру оказали медпомощь на месте. Также в его отношении составили административный материал за езду без водительских прав.