Мотоциклист без прав и водитель легковушки столкнулись в Барнауле
Байкер получил травмы
26 июля 2025, 19:30, ИА Амител
Кадр из видео: "В курсе 22"
В Барнауле произошло ДТП с участием мотоциклиста без прав, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГАИ.
Авария случилась 26 июля около 14:05 на улице Георгия Исакова у дома № 262.
«Произошло столкновение автомобиля Ford Focus под управлением мужчины 1997 года рождения и мотоцикла Palma под управлением водителя – мужчины 2002 года рождения, не имеющего права управления», – рассказали в ведомстве.
Пострадавшему байкеру оказали медпомощь на месте. Также в его отношении составили административный материал за езду без водительских прав.
Комментарии 0