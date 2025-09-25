МРОТ в России с 2026 года составит 27 тысяч рублей

Мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек

25 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года, сообщает РИА Новости.

В ходе заседания правительства он сообщил, что минимальная зарплата увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство по повышению минимального размера оплаты труда. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек», – заявил Мишустин.

Повышение МРОТ будет способствовать росту доходов наименее защищенных категорий работников и окажет положительное влияние на потребительскую активность в стране.