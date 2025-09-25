МРОТ в России с 2026 года составит 27 тысяч рублей
Мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек
25 сентября 2025, 23:00, ИА Амител
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года, сообщает РИА Новости.
В ходе заседания правительства он сообщил, что минимальная зарплата увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля.
«Подготовлены корректировки в действующее законодательство по повышению минимального размера оплаты труда. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек», – заявил Мишустин.
Повышение МРОТ будет способствовать росту доходов наименее защищенных категорий работников и окажет положительное влияние на потребительскую активность в стране.
06:20:52 26-09-2025
Но на Вас это не повлияет, говорит работодатель своим работникам.
08:22:54 26-09-2025
И пенсия будет 27тыс.?