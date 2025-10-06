МТС возглавил рейтинг самых технологичных операторов России

Аналитики агентства J'son&Partners Consulting отметили количество инноваций в базовых услугах связи компании

06 октября 2025, 17:22, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Фото: cookie_studio / ru.freepik.com

Аналитическое агентство J'son&Partners Consulting* представило рейтинг уровня технологического развития операторов связи в России. Лидером исследования стал МТС, получивший 79 из 100 возможных баллов.

Эксперты сравнили операторов по 70 различным показателям. Фактором, определившим лидерство МТС, стала активность в области научных исследований и инноваций. Оценку проводили по таким критериям, как количество зарегистрированных патентов, промышленных образцов и программного обеспечения, а также других достижений в области интеллектуальной собственности.

Особое внимание уделили внедрению новых технологий в основные услуги связи. Важным аспектом, повлиявшим на высокий результат оператора, стало введение функций распознавания сгенерированного голоса и возможность совершать звонки через интеллектуальные устройства.

Второе место в рейтинге занял "Мегафон", получивший 64%, а третье – Билайн с результатом 59%. Также в рейтинг вошли T2* и "Ростелеком".

Одним из главных направлений технологических изменений, которое выделили эксперты, стало усиленное внимание к вопросам безопасности и удобству пользователей. Операторы активно включают новые функции в традиционные телекомуслуги.

Например, виртуальный помощник Билайна теперь блокирует СМС с кодами подтверждения во время звонков. МТС разработал систему Membrana*, которая помогает защитить персональные данные абонентов. Решение включает мониторинг утечек данных, блокировку нежелательных всплывающих окон в браузерах и возможность создавать временные номера и адреса электронной почты.

В ходе исследования также провели опрос среди абонентов, в котором 31% респондентов признали МТС самым технологичным оператором. Второе место с 26% занял "Мегафон", а третье – T2 и Билайн с результатами 18 и 14% соответственно.

*J'son&Partners Consulting ("ДжисанЭндПарнерс Консалтинг"); T2 ("Тэ2"); Membrana ("Мембрана")

Фото: ru.freepik.com