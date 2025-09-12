Алтайские программисты смогут показать навыки на федеральном чемпионате и выиграть приз

Участвовать могут школьники, студенты и действующие ИT-специалисты – призовой фонд превысит 10 млн рублей

12 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Команда программистов / Фото: ru.freepik.com

Алтайские школьники, студенты и действующие программисты могут заявить о себе на федеральном уровне – стартовал прием заявок на чемпионат True Tech Champ-2025* с призовым фондом более 10 млн рублей. Организатором выступила цифровая экосистема МТС. Подать заявку можно до 20 октября 2025 года на официальном сайте чемпионата.

Два направления соревнований

Чемпионат пройдет по двум трекам. Первый – алгоритмическое программирование. Участникам предстоит преодолеть два онлайн-отборочных тура и финал в Москве, решая задачи разного уровня сложности. Победитель получит 1 млн рублей, за два вторых места предусмотрено по 500 тысяч, а за три третьих – по 250 тысяч рублей.

Второй трек посвящен робототехническому программированию. Разработчики на C++, Go, Python, JS, Java и C#* будут создавать алгоритмы для прохождения виртуального лабиринта. Лучшие встретятся в финале, где предстоит управлять роботами, собранными и модифицированными своими руками. Соревнования пройдут в условиях спецэффектов – огня, дыма и света.

Финал в Москве

Суперфинал назначен на 21 ноября 2025 года, он пройдет в столице. Формат обещает быть необычным – шоу превратится в аниме-сериал с цифровыми аватарами для участников и визуальными трансформациями роботов на экране. Искусственный интеллект создаст логотипы и маскотов команд. Главный приз составит 4 млн рублей, за второе место финалисты получат 2,5 млн, за третье – 1 млн рублей.

Как отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой, чемпионат поможет студентам и ИТ-специалистам региона развиваться, обменяться опытом и найти единомышленников.

Возрастное ограничение 14+

Фото: ru.freepik.com

*True Tech Champ ("Тру Тек Чемп"); C++ ("Си ++"); Go ("Гоу"); Python ("Пайтон"); JS ("Джей Эс"), Java ("Джава"); C# ("Си #")