Муха помогла гольфисту выиграть почти 1 млн долларов
19 августа 2025, 11:10, ИА Амител
Муха помогла британскому гольфисту Томми Флитвуду выиграть 910 тысяч долларов на BMW Championship, сообщает Mash.
«Насекомое неожиданно докатило мяч в лунку, сэкономив спортсмену одну попытку», – говорится в сообщении.
В итоге Флитвуд занял четвертое место.
Ранее во Франции 80-летний мужчина взорвал собственный дом, пытаясь убить муху.
13:18:22 19-08-2025
А Ветер не помогал?
13:38:43 19-08-2025
муху нашли? ей положен процент от прибыли!
14:51:51 19-08-2025
Она чо там? Крыльями энергично махала?
21:02:53 19-08-2025
Гость (14:51:51 19-08-2025) Она чо там? Крыльями энергично махала?... лапками перебирала, сместила центр тяжести и... хоба!!