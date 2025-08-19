НОВОСТИСпорт

Муха помогла гольфисту выиграть почти 1 млн долларов

В итоге Флитвуд занял четвертое место

19 августа 2025, 11:10, ИА Амител

Муха помогла британскому гольфисту Томми Флитвуду выиграть 910 тысяч долларов на BMW Championship, сообщает Mash.

«Насекомое неожиданно докатило мяч в лунку, сэкономив спортсмену одну попытку», – говорится в сообщении.

В итоге Флитвуд занял четвертое место.

Ранее во Франции 80-летний мужчина взорвал собственный дом, пытаясь убить муху.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:18:22 19-08-2025

А Ветер не помогал?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:43 19-08-2025

муху нашли? ей положен процент от прибыли!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:51 19-08-2025

Она чо там? Крыльями энергично махала?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:02:53 19-08-2025

Гость (14:51:51 19-08-2025) Она чо там? Крыльями энергично махала?... лапками перебирала, сместила центр тяжести и... хоба!!

  0 Нравится
Ответить
