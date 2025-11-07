Мужчин призвали создавать для жен "страховой фонд" на случай развода
Авторы инициативы считают, что такая мера поможет обеспечить женщину, зависящую от партнера
07 ноября 2025, 15:05, ИА Амител
В России выдвинули инициативу обязать мужчин выплачивать супругам денежное вознаграждение за их труд по дому. Тем не менее внедрение такой схемы может трансформировать семейные узы в коммерческие, что не соответствует самой сути семьи, утверждает кандидат экономических наук, Светлана Сазанова.
В интервью 360.ru она предположила, что вместо зарплаты лучше учредить страховой резерв для жены на случай развода или утраты партнером возможности работать.Гармоничные семейные отношения основываются на принципе взаимности, где вклад каждого партнера ценится, однако конфликтные ситуации возникают, когда вклад супруга, занимающегося домашним хозяйством, принимается как должное и теряет свою ценность, подчеркивает экономист.
Альтернативным вариантом может стать создание объединенного накопительного счета с начислением процентов, что является разумным шагом для обеспечения финансовой стабильности семьи, полагает эксперт. При этом она предостерегла от чрезмерной педантичности в подсчете расходов и фиксации вложений каждого из партнеров, указав, что это способно подорвать доверие между супругами.
Пытаются совсем развалить семейные отношения.
12:48:08 08-11-2025
Владимир (15:11:48 07-11-2025) Пытаются совсем развалить семейные отношения.... И стимулировать укрывать доходы.
15:19:49 07-11-2025
Ну предположим если бабёночка сидит дома - мужик может платить ей минималку, сколько там сейчас, тысяч двадцать? Но на эти деньги бабёнка обязана месяц покупать продукты, драить хату, готовить харчи и не болеть головой в постели в любом виде 24 часа в сутки. Потянет бабёнка такие условия? Если нет - возврат вложенных средств в тройном размере, чемодан и обратно к маме в Большие Выселки.
15:44:13 07-11-2025
На случай развода у нас есть семейный кодекс, который обязывает поделить имущества и другие блага 50/50.
Фонд будет перекосом.
15:52:30 07-11-2025
Стас Пле (15:44:13 07-11-2025) На случай развода у нас есть семейный кодекс, который обязыв... Семейный кодекс тебе как бы намекает, что женщин на постоянку брать нельзя, только временно и периодически меняя на свежую.
17:42:08 07-11-2025
а ежели мужик не работает и на шее жены?
17:56:58 07-11-2025
Ну и зачем тогда вообще официально оформлять отношения ? Мужикам это точно не надо, т.к. кроме проблем от этого он ничего не получает.
20:10:12 07-11-2025
А не пошли бы ка стервы работать и сами себе зарабатывать на жизнь. Хватит жить на халяву со всех сторон