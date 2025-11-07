Мужчин призвали создавать для жен "страховой фонд" на случай развода

Авторы инициативы считают, что такая мера поможет обеспечить женщину, зависящую от партнера

07 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В России выдвинули инициативу обязать мужчин выплачивать супругам денежное вознаграждение за их труд по дому. Тем не менее внедрение такой схемы может трансформировать семейные узы в коммерческие, что не соответствует самой сути семьи, утверждает кандидат экономических наук, Светлана Сазанова.

В интервью 360.ru она предположила, что вместо зарплаты лучше учредить страховой резерв для жены на случай развода или утраты партнером возможности работать.Гармоничные семейные отношения основываются на принципе взаимности, где вклад каждого партнера ценится, однако конфликтные ситуации возникают, когда вклад супруга, занимающегося домашним хозяйством, принимается как должное и теряет свою ценность, подчеркивает экономист.

Альтернативным вариантом может стать создание объединенного накопительного счета с начислением процентов, что является разумным шагом для обеспечения финансовой стабильности семьи, полагает эксперт. При этом она предостерегла от чрезмерной педантичности в подсчете расходов и фиксации вложений каждого из партнеров, указав, что это способно подорвать доверие между супругами.