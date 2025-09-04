Мужчина уехал на самокате маленькой девочки в Новосибирске и попал на видео
Самокат был украден из подъезда
04 сентября 2025, 13:33, ИА Амител
В Новосибирске мужчина похитил самокат из подъезда и скрылся на нем. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел ранним утром в доме на улице Зорге. Около четырех часов неизвестный вошел в подъезд, долго звонил в домофон и стучал в двери.
«Под конец ворвался в тамбур, вытащил обувь и украл самокат маленькой девочки», – сообщает Telegram-канал.
После этого злоумышленник покинул дом и уехал прямо на украденном самокате.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ подтвердил, что владельцев водительских удостоверений могут лишать прав за езду в состоянии алкогольного опьянения на электросамокатах.
Самокаты, велосипеды, коляски и пр. должны храниться в квартире у хозяев! Хранение в подъездах запрещено. И почему он вор? Может он свой самокат взял...