Мужчина уехал на самокате маленькой девочки в Новосибирске и попал на видео

Самокат был украден из подъезда

04 сентября 2025, 13:33, ИА Амител

В Новосибирске мужчина похитил самокат из подъезда и скрылся на нем. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел ранним утром в доме на улице Зорге. Около четырех часов неизвестный вошел в подъезд, долго звонил в домофон и стучал в двери.

«Под конец ворвался в тамбур, вытащил обувь и украл самокат маленькой девочки», – сообщает Telegram-канал.

После этого злоумышленник покинул дом и уехал прямо на украденном самокате.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ подтвердил, что владельцев водительских удостоверений могут лишать прав за езду в состоянии алкогольного опьянения на электросамокатах.