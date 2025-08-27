За пьяную езду на самокате будут лишать водительских прав
Решение принял Верховный суд
27 августа 2025, 16:16, ИА Амител
Верховный суд РФ подтвердил, что владельцев водительских удостоверений могут лишать прав за езду в состоянии алкогольного опьянения на электросамокатах, сообщает "Москва 24".
Поводом стало дело жителя Воронежской области. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав почти на два года после того, как он в нетрезвом виде управлял самокатом.
Мужчина обжаловал решение, заявив, что он не управлял автомобилем, однако Верховный суд признал действия нижестоящей инстанции законными.
«Законность его привлечения к административной ответственности сомнений не вызывает», – говорится в постановлении.
Суд пояснил, что электросамокат считается транспортным средством, поэтому к его водителям применяются те же правила, что и к автомобилистам. Управлять им в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
Ранее в Госдуме предложили полностью запретить прокат электросамокатов в России.
16:44:19 27-08-2025
Кого лишать водительских прав? У подростков их и нет. Да и пьяными подростки точно не катаются, а, как максимум, выпивают стакан пива, сидят по по углам...
16:46:13 27-08-2025
То есть, я правильно понимаю, что без прав и пьяным управлять электросамокатом можно, а с правами нельзя?
17:15:23 27-08-2025
Гость (16:46:13 27-08-2025) То есть, я правильно понимаю, что без прав и пьяным управлят... ПРАВИЛЬНО! Когда у тебя есть права, то появляются и обязанности! А без прав обязанностей нет!
17:28:33 27-08-2025
Гость (16:46:13 27-08-2025) То есть, я правильно понимаю, что без прав и пьяным управлят... Почему нельзя, можно, правда права отберут и штраф впаяют)
22:29:50 27-08-2025
Гость (16:46:13 27-08-2025) То есть, я правильно понимаю, что без прав и пьяным управлят... Неправильно, по закону нельзя пьяному управлять хоть с правами хоть без, по факту если стоять может то можно и тому и другому, ну а лишить ВУ можно только если они есть, )))
17:16:01 27-08-2025
Вот это бред!!!
17:24:33 27-08-2025
электросамокат считается транспортным средством - а ему можно гонять и по дорогам и пешеходным тротуарам?
17:50:28 27-08-2025
А квартиру и гражданство РФ то не отберут?
17:58:34 27-08-2025
То есть у кого есть права - у тех отберут. А у кого нет - у тех не отберут.
За одно и тоже преступление разным людям разное наказание? Это называется дискриминация.
19:32:46 27-08-2025
Ну, ваошьпе-то даже за езду в нетрезвом состоянии на велике всегда могли отобрать водительское удостоверение.