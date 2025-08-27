За пьяную езду на самокате будут лишать водительских прав

Решение принял Верховный суд

27 августа 2025, 16:16, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Верховный суд РФ подтвердил, что владельцев водительских удостоверений могут лишать прав за езду в состоянии алкогольного опьянения на электросамокатах, сообщает "Москва 24".

Поводом стало дело жителя Воронежской области. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав почти на два года после того, как он в нетрезвом виде управлял самокатом.

Мужчина обжаловал решение, заявив, что он не управлял автомобилем, однако Верховный суд признал действия нижестоящей инстанции законными.

«Законность его привлечения к административной ответственности сомнений не вызывает», – говорится в постановлении.

Суд пояснил, что электросамокат считается транспортным средством, поэтому к его водителям применяются те же правила, что и к автомобилистам. Управлять им в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить прокат электросамокатов в России.