Мужчинам рассказали, какие продукты увеличивают риск рака простаты
Для здоровья органа полезны фрукты и овощи
27 июля 2025, 07:05, ИА Амител
Фото: engin akyurt / unsplash.com
Координатор программы сестринского дела колледжа Анхангера Элисангела Биттенкур рассказала изданию Terra, какие продукты влияют на риск рака простаты.
По ее словам, диета, богатая фруктами, овощами, с низким содержанием животных жиров вместе с регулярными упражнениями снижает вероятность заболевания.
В то же время красное мясо и жирные молочные продукты, наоборот, повышают риск возникновения этой болезни. Для профилактики Биттенкур также советует мужчинам контролировать вес.
Всё не так. Сахар питает раковые клетки. А доступная урология в крае вообще практически отсутствует. 100500 причин найдут в поликлинике что-бы вас вынудить отнести деньги частным урологам. Хотя во время сделанная ТУР простаты снижает вероятность развития злокачественных новообразований.