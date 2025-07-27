Мужчинам рассказали, какие продукты увеличивают риск рака простаты

Для здоровья органа полезны фрукты и овощи

27 июля 2025, 07:05, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Координатор программы сестринского дела колледжа Анхангера Элисангела Биттенкур рассказала изданию Terra, какие продукты влияют на риск рака простаты.

По ее словам, диета, богатая фруктами, овощами, с низким содержанием животных жиров вместе с регулярными упражнениями снижает вероятность заболевания.

В то же время красное мясо и жирные молочные продукты, наоборот, повышают риск возникновения этой болезни. Для профилактики Биттенкур также советует мужчинам контролировать вес.