Мужчинам рассказали, какие продукты увеличивают риск рака простаты

Для здоровья органа полезны фрукты и овощи

27 июля 2025, 07:05, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com
Координатор программы сестринского дела колледжа Анхангера Элисангела Биттенкур рассказала изданию Terra, какие продукты влияют на риск рака простаты.

По ее словам, диета, богатая фруктами, овощами, с низким содержанием животных жиров вместе с регулярными упражнениями снижает вероятность заболевания.

В то же время красное мясо и жирные молочные продукты, наоборот, повышают риск возникновения этой болезни. Для профилактики Биттенкур также советует мужчинам контролировать вес.

Гость

08:54:31 27-07-2025

Всё не так. Сахар питает раковые клетки. А доступная урология в крае вообще практически отсутствует. 100500 причин найдут в поликлинике что-бы вас вынудить отнести деньги частным урологам. Хотя во время сделанная ТУР простаты снижает вероятность развития злокачественных новообразований.

