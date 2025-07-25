НОВОСТИЗдоровье

Врач назвала напиток, который вдвое снижает риск развития цирроза печени

Для такого эффекта нужно выпивать две чашки

25 июля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Brigitte Tohm / unsplash.com

Умеренное потребление кофе может значительно снизить риск заболеваний печени, рассказала "Газете.ru" врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова.

«Две чашки кофе в день примерно вдвое снижают риск развития цирроза печени, а также помогают бороться с фиброзом. Но нельзя изолированно брать цирроз и фиброз и говорить всем пациентам "пейте кофе". Ведь у таких больных часто есть сопутствующие заболевания, в том числе со стороны сердца и сосудов, поэтому я разрешаю своим пациентам выпивать одну чашку кофе с растительным молоком», – объяснила доктор.

Также она предупредила: кофеин может влиять на действие лекарств – усиливать или ослаблять их эффект. Поэтому важно учитывать это при хронических заболеваниях и постоянном приеме препаратов.

Врач рекомендовала пройти генетический тест, чтобы понять индивидуальную чувствительность к кофеину, алкоголю и другим веществам. Но для большинства людей двух чашек кофе в день будет достаточно, добавила она.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:33:57 26-07-2025

Водку кофе теперь запивать надо будет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:49:19 26-07-2025

Гость (07:33:57 26-07-2025) Водку кофе теперь запивать надо будет?... Читайте глазами - да, так доктор прописал.

  1 Нравится
Ответить
