Врач назвала напиток, который вдвое снижает риск развития цирроза печени

Для такого эффекта нужно выпивать две чашки

25 июля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Brigitte Tohm / unsplash.com

Умеренное потребление кофе может значительно снизить риск заболеваний печени, рассказала "Газете.ru" врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова.

«Две чашки кофе в день примерно вдвое снижают риск развития цирроза печени, а также помогают бороться с фиброзом. Но нельзя изолированно брать цирроз и фиброз и говорить всем пациентам "пейте кофе". Ведь у таких больных часто есть сопутствующие заболевания, в том числе со стороны сердца и сосудов, поэтому я разрешаю своим пациентам выпивать одну чашку кофе с растительным молоком», – объяснила доктор.

Также она предупредила: кофеин может влиять на действие лекарств – усиливать или ослаблять их эффект. Поэтому важно учитывать это при хронических заболеваниях и постоянном приеме препаратов.

Врач рекомендовала пройти генетический тест, чтобы понять индивидуальную чувствительность к кофеину, алкоголю и другим веществам. Но для большинства людей двух чашек кофе в день будет достаточно, добавила она.