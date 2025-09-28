Мужчине-инвалиду, над которым издевалась школьница в Новоалтайске, подарили удочку
Для пострадавшего рыбалка была главным увлечением
28 сентября 2025, 09:00, ИА Амител
Жителю Новоалтайска, ставшему жертвой издевательств со стороны 16-летней местной жительницы, подарили новую удочку. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Ранее подросток, состоящая на учете в системе профилактики и проживающая в неблагополучной семье, избила мужчину-инвалида и сломала его рыболовные снасти, а стул выкинула в реку.
Местные жители отмечают, что мужчина стал инвалидом после ДТП и не может постоять за себя. По их словам, он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени проводил на рыбалке.
История вызвала широкий общественный резонанс. Полиция и Следственный комитет проводят проверки по факту произошедшего, дело находится на контроле прокуратуры Алтайского края.
09:17:46 28-09-2025
Органы опеки, которые учитывают хулиганку и ни чего не делвют в плане перевоспитания нужно наказать, по всей строгости закона.
Там числятся дармоеды.
09:41:51 28-09-2025
Хребет сломать этой школьнице.
12:02:39 28-09-2025
Гость (09:41:51 28-09-2025) Хребет сломать этой школьнице.... Вы хлопец кошерно, и желудок поспели.
13:38:05 28-09-2025
Гость (12:02:39 28-09-2025) Вы хлопец кошерно, и желудок поспели.... Стараемся!
12:20:46 28-09-2025
Удочка у него есть
Пистолета нет
(сильнее МС по боксу только МС по стрельбе)
13:16:48 28-09-2025
"...Крючок я бросил, бросил леску, бросил палку... А в результате я поймал лишь три пера..."
🤣
13:50:19 28-09-2025
Дофига позволять молодежи стали. Вот и результат.