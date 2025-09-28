Мужчине-инвалиду, над которым издевалась школьница в Новоалтайске, подарили удочку

Для пострадавшего рыбалка была главным увлечением

28 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Подаренная удочка / Источник фото: "Инцидент Барнаул"

Жителю Новоалтайска, ставшему жертвой издевательств со стороны 16-летней местной жительницы, подарили новую удочку. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Ранее подросток, состоящая на учете в системе профилактики и проживающая в неблагополучной семье, избила мужчину-инвалида и сломала его рыболовные снасти, а стул выкинула в реку.

Местные жители отмечают, что мужчина стал инвалидом после ДТП и не может постоять за себя. По их словам, он никогда не проявлял агрессии и большую часть времени проводил на рыбалке.

История вызвала широкий общественный резонанс. Полиция и Следственный комитет проводят проверки по факту произошедшего, дело находится на контроле прокуратуры Алтайского края.