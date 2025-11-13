Мужчину и ребенка, пострадавших в трагическом пожаре в селе Черемное, увезли в Барнаул

Состояние пациентов тяжелое, врачи наблюдают за ними круглосуточно

13 ноября 2025, 07:58, ИА Амител

Годовалый ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае / Фото: региональный СК

Мужчину и пятилетнего мальчика, выживших в страшном пожаре в Павловском районе, доставили в Барнаул с ожогами. Младшего ребенка не удалось спасти – тело годовалого малыша нашли во время тушения. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших при сильном возгорании в селе Черемное увезли в центр термических поражений городской больницы № 3 Барнаула. Состояние пациентов стабильно тяжелое, однако они находятся в сознании.

Врачи диагностировали у мужчины и мальчика термические ожоги кожи I, II и III степени. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. За состоянием здоровья пострадавших следят круглосуточно.

Напомним, частный дом сгорел в селе Черемное ночью 12 ноября. Причиной пожара мог стать перекал печи. Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии со статьей "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства трагедии устанавливают. По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка.