Мужчины удерживали в рабстве 17 человек в доме под Ростовом
Людям не платили денег, среди удерживаемых были женщины
20 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
В Ростовской области возбуждена проверка по факту использования рабского труда в хуторе Пустошкин, сообщает информационный центр СК РФ.
По данным Следственного комитета, несколько мужчин удерживали 17 человек в частном домовладении, принуждая их к сельскохозяйственным работам под угрозой избиений.
Информация о преступлении стала известна после публикаций в соцсетях и свидетельств сбежавшего пленника. По его словам, людям не платили денег, среди удерживаемых были женщины. Также он предположил, что у организаторов могли быть покровители в правоохранительных органах.
После вмешательства общественников всех пострадавших доставили в полицию для дачи показаний. Следственный комитет проводит процессуальную проверку, глава ведомства лично контролирует расследование.
17:28:24 20-09-2025
А посадить на несколько лет?
17:46:16 20-09-2025
Спорим у удерживавших мужчин фамилии заканчиваются на -ян?
19:04:35 20-09-2025
Кущевка тоже рядом?
20:24:09 20-09-2025
Очевидно, "мужчины" национальности не имеют?
21:52:33 20-09-2025
Это не мужчины, это подонки, однозначно. Фермеры- рабовладельцы неславянской внешности Оборзели по всей стране. Судить по всей строгости закона!
04:00:23 21-09-2025
Гость (21:52:33 20-09-2025) Это не мужчины, это подонки, однозначно. Фермеры- рабовладел... Строгость закона в стране избирательная....