НОВОСТИПроисшествия

Мужчины удерживали в рабстве 17 человек в доме под Ростовом

Людям не платили денег, среди удерживаемых были женщины

20 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ростовской области возбуждена проверка по факту использования рабского труда в хуторе Пустошкин, сообщает информационный центр СК РФ.

По данным Следственного комитета, несколько мужчин удерживали 17 человек в частном домовладении, принуждая их к сельскохозяйственным работам под угрозой избиений.

Информация о преступлении стала известна после публикаций в соцсетях и свидетельств сбежавшего пленника. По его словам, людям не платили денег, среди удерживаемых были женщины. Также он предположил, что у организаторов могли быть покровители в правоохранительных органах.

После вмешательства общественников всех пострадавших доставили в полицию для дачи показаний. Следственный комитет проводит процессуальную проверку, глава ведомства лично контролирует расследование.

Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:28:24 20-09-2025

А посадить на несколько лет?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:16 20-09-2025

Спорим у удерживавших мужчин фамилии заканчиваются на -ян?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

19:04:35 20-09-2025

Кущевка тоже рядом?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:09 20-09-2025

Очевидно, "мужчины" национальности не имеют?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:33 20-09-2025

Это не мужчины, это подонки, однозначно. Фермеры- рабовладельцы неславянской внешности Оборзели по всей стране. Судить по всей строгости закона!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:00:23 21-09-2025

Гость (21:52:33 20-09-2025) Это не мужчины, это подонки, однозначно. Фермеры- рабовладел... Строгость закона в стране избирательная....

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров