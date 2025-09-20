Мужчины удерживали в рабстве 17 человек в доме под Ростовом

Людям не платили денег, среди удерживаемых были женщины

20 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ростовской области возбуждена проверка по факту использования рабского труда в хуторе Пустошкин, сообщает информационный центр СК РФ.

По данным Следственного комитета, несколько мужчин удерживали 17 человек в частном домовладении, принуждая их к сельскохозяйственным работам под угрозой избиений.

Информация о преступлении стала известна после публикаций в соцсетях и свидетельств сбежавшего пленника. По его словам, людям не платили денег, среди удерживаемых были женщины. Также он предположил, что у организаторов могли быть покровители в правоохранительных органах.

После вмешательства общественников всех пострадавших доставили в полицию для дачи показаний. Следственный комитет проводит процессуальную проверку, глава ведомства лично контролирует расследование.