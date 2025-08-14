На Алтае фермер похитил женщину, чтобы заставить ее возлюбленного работать в поле
Приковал ее наручниками и цепью к дивану
14 августа 2025, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае 50-летний житель Рубцовска похитил женщину и приковал ее наручниками и цепью к дивану, сообщает региональный СК.
Мужчина занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. Неофициально, без оформления трудовых договоров, у него работает несколько местных жителей.
«В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие», – рассказали в ведомстве.
Чтобы работник не смог опять сбежать, фермер приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу. Он удерживал женщину несколько дней, пока ее не освободили полицейские.
Мужчину заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы за похищение человека.
15:07:41 14-08-2025
Вот вам и 90-е вернулись. Если честно, то и не уходили...........
17:50:58 14-08-2025
В русских народных сказках всегда был счастливый конец, а в этой все не явно
19:48:54 14-08-2025
Обычный капитализм и рабство..
09:24:36 15-08-2025
Это Рубцовск, "детка" ))))). В Барнауле местами кстати так же)
12:37:45 15-08-2025
Ну вот таких "фермеров" до революции и называли кулаками.