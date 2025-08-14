На Алтае фермер похитил женщину, чтобы заставить ее возлюбленного работать в поле

Приковал ее наручниками и цепью к дивану

14 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Житель Алтая похитил женщину / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 50-летний житель Рубцовска похитил женщину и приковал ее наручниками и цепью к дивану, сообщает региональный СК.

Мужчина занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. Неофициально, без оформления трудовых договоров, у него работает несколько местных жителей.

«В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие», – рассказали в ведомстве.

Чтобы работник не смог опять сбежать, фермер приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу. Он удерживал женщину несколько дней, пока ее не освободили полицейские.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы за похищение человека.

