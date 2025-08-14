НОВОСТИПроисшествия

На Алтае фермер похитил женщину, чтобы заставить ее возлюбленного работать в поле

Приковал ее наручниками и цепью к дивану

14 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Житель Алтая похитил женщину / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 50-летний житель Рубцовска похитил женщину и приковал ее наручниками и цепью к дивану, сообщает региональный СК.

Мужчина занимается выращиванием овощной продукции на полях, расположенных в Рубцовском районе. Неофициально, без оформления трудовых договоров, у него работает несколько местных жителей.

«В начале августа 2025 года в связи с тем, что один из рабочих самовольно покинул поле, приехал к нему и насильно посадил вместе с сожительницей в машину, после чего вывез в дом, где проживали все рабочие», – рассказали в ведомстве.

Чтобы работник не смог опять сбежать, фермер приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу. Он удерживал женщину несколько дней, пока ее не освободили полицейские.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы за похищение человека.

Ранее в Красноярске "черные риелторы" похитили женщину и увезли фермеру на Алтай.

Алтайский край Рубцовск Криминал

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:07:41 14-08-2025

Вот вам и 90-е вернулись. Если честно, то и не уходили...........

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:58 14-08-2025

В русских народных сказках всегда был счастливый конец, а в этой все не явно

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

19:48:54 14-08-2025

Обычный капитализм и рабство..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:36 15-08-2025

Это Рубцовск, "детка" ))))). В Барнауле местами кстати так же)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
юзер

12:37:45 15-08-2025

Ну вот таких "фермеров" до революции и называли кулаками.

  2 Нравится
Ответить
