Музыка, фотозоны и мастер-классы. Как пройдет День поля в 2025 году на Алтае

Фестиваль под открытым небом соберёт более 300 компаний, аграриев и гостей всех возрастов – с деловой программой, живыми концертами и развлечениями для всей семьи

С 30 июля по 1 августа 2025 года в Сибирском агропарке (ул. Промышленный Сектор, 5) пройдет одно из главных аграрных событий Алтайского края – "День Сибирского поля". Это не просто один из крупнейших агрофорумов Сибири, а настоящий летний фестиваль с современной инфраструктурой, музыкальными шоу, мастер-классами и интерактивом для всей семьи.

За последнее десятилетие количество аграрных выставок увеличилось почти на 30%. Это связано с ростом гибридных и нишевых форматов, а также расширением рынков. "День Сибирского поля" стал отражением тенденции – он совмещает деловую и фестивальную повестку, делая событие интересным не только профессионалам отрасли, но и широкой публике.

На территории агропарка разместится более 300 компаний, представляющих продукцию и технологии в области сельского хозяйства: от семян и удобрений до высокоточной техники и цифровых решений. В числе участников и представители крупных агрохолдингов, фермеры, поставщики, стартаперы, ученые, представители власти и научного сообщества. Все они соберутся, чтобы обсудить вызовы отрасли, обменяться опытом и взглянуть в будущее агропромышленного сектора.

Главная особенность форума – его фестивальный формат. Это открытое и живое пространство, куда приходят семьями. В программе – выступления музыкальных коллективов и диджеев, конкурсы, квесты, мастер-классы, тематические и фотозоны, а также развлечения для детей и взрослых. Гостей ждут акварельные скетчи, рисование славянских рун, лепка из глины, мастер-класс по мозаике и Эбру, а также зажигательные музыкальные сеты.

На сцене выступят:

DJ Grey*.

DJ Sustane (совместно с DJSchoolBarnaul)*.

Men’s Band* – кавер-группа из Новосибирска.

Dmers* – певец и композитор.

Yess Band* и др.

Для самых юных гостей подготовили интерактивные зоны с аниматорами, блестки-бар, бар мыльных пузырей, игры и веселые конкурсы.

"День Сибирского Поля – 2025" – возможность для развития бизнеса, обмена опытом и провести время с пользой и удовольствием. Присоединяйтесь и станьте частью одного из главных летних событий Сибири.

*DJ Grey ("Диджей Грэй"); DJ Sustane (совместно с DJSchoolBarnaul) ("Диджей Сйстейн" совместно с "ДиджейСкулБарнаул"); Men’s Band ("Мэнс Бэнд"); Dmers ("Дмерс"); Yess Band ("Ес Бэнд")

