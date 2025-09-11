МВД предложило ужесточить правила для водителей с иностранными номерами

С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз

11 сентября 2025, 10:20, ИА Амител

Машина на парковке / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

МВД России рассматривает инициативу об ужесточении контроля за водителями автомобилей с иностранными номерными знаками, сообщает "КП-Москва" со ссылкой на программу "Наше время".

С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), ссылаясь на систематические нарушения ПДД со стороны владельцев таких транспортных средств.

«По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, водители с таджикскими, киргизскими, армянскими, казахскими и другими иностранными номерами часто игнорируют правила дорожного движения, включая несанкционированное использование автобусных полос. В качестве примера он привел распространенные в соцсетях видео, где водители с акцентом называют такие полосы "армянскими"», – пишет издание.

Ключевое предложение НАС – задерживать и отправлять на штрафстоянку автомобили без действующего полиса ОСАГО, а также расширить практику задержания ТС за любые неоплаченные штрафы. Это, по мнению экспертов, лишит нарушителей возможности уклоняться от ответственности и компенсации ущерба в случае ДТП.

Инициатива обсуждается в рамках борьбы со злоупотреблениями на дорогах и повышения безопасности.