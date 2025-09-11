МВД предложило ужесточить правила для водителей с иностранными номерами
С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз
11 сентября 2025, 10:20, ИА Амител
МВД России рассматривает инициативу об ужесточении контроля за водителями автомобилей с иностранными номерными знаками, сообщает "КП-Москва" со ссылкой на программу "Наше время".
С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), ссылаясь на систематические нарушения ПДД со стороны владельцев таких транспортных средств.
«По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, водители с таджикскими, киргизскими, армянскими, казахскими и другими иностранными номерами часто игнорируют правила дорожного движения, включая несанкционированное использование автобусных полос. В качестве примера он привел распространенные в соцсетях видео, где водители с акцентом называют такие полосы "армянскими"», – пишет издание.
Ключевое предложение НАС – задерживать и отправлять на штрафстоянку автомобили без действующего полиса ОСАГО, а также расширить практику задержания ТС за любые неоплаченные штрафы. Это, по мнению экспертов, лишит нарушителей возможности уклоняться от ответственности и компенсации ущерба в случае ДТП.
Инициатива обсуждается в рамках борьбы со злоупотреблениями на дорогах и повышения безопасности.
10:25:39 11-09-2025
Вместо решения вопроса обустройства улично-дорожной сети, мы идём дорогой запрещения, ограничения и штрафов.
Мы вообще в ту сторону стоим?
11:27:29 11-09-2025
Гость (10:25:39 11-09-2025) Вместо решения вопроса обустройства улично-дорожной сети, мы... Точно подмечено, начать нужно было вчера.
В каждом районе нужны организованные штрафстоянки с дежурным парком эвакуаторов для оперативного перемещения транспорта нарушителей
10:45:11 11-09-2025
Давно пора
11:29:15 11-09-2025
А "своим" значит можно ездить без ОСАГО и не оплачивать штрафы?
12:42:20 11-09-2025
поддерживаю, водители автомобилей с иностранными номерами не обязательно иностранцы. Так особо мудрые наши соотечественники обходят обязанность соблюдать ПДД. Всем водителям на автомобилях с российскими номерами штрафы приходят, а эти гоняют и над остальными смеются, поэтому нарушил - автомобиль на спец стоянку, штрафы - не платишь туда же.
05:10:56 13-09-2025
Эти "иностранцы" С Армении при въезде в Россию обязаны покупать страховку. Кто их пропускает? Они обязаны соответствовать закону России.