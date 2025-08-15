В России предложили штрафовать пешеходов за переход дороги в наушниках

Планируется взимать плату в размере 2 тысячи рублей

15 августа 2025, 19:30, ИА Амител

Парень в наушниках / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выступил с инициативой ввести штрафы для пешеходов, которые переходят дорогу, уткнувшись в телефон или слушая музыку в наушниках. В беседе с "Абзацем" он заявил, что сумма в 2 тысячи рублей станет ощутимым наказанием для тех, кто создает аварийные ситуации.

«Водителей уже ограничили со всех сторон: запретили разговаривать по телефону, ужесточили правила перевозки детей. Но пешеходы остаются безнаказанными, хотя их невнимательность нередко приводит к ДТП», – пояснил Ольшанский.

Контроль за нарушениями предлагается вести с помощью камер и рейдов ГАИ.

Сейчас штраф для пешеходов за переход в неположенном месте или на красный свет составляет всего 500 рублей. Для велосипедистов сумма немного выше – 800 рублей.

Параллельно готовятся изменения и для водителей. С сентября вступит в силу новый перечень медицинских противопоказаний, который дополнится психическими расстройствами и серьезными заболеваниями глаз.

Кроме того, активисты предлагают ввести прогрессивную шкалу штрафов – чем больше нарушений, тем выше сумма. Для дисциплинированных водителей, напротив, могут предусмотреть скидки при оплате.

