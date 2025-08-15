НОВОСТИОбщество

В России предложили штрафовать пешеходов за переход дороги в наушниках

Планируется взимать плату в размере 2 тысячи рублей

15 августа 2025, 19:30, ИА Амител

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выступил с инициативой ввести штрафы для пешеходов, которые переходят дорогу, уткнувшись в телефон или слушая музыку в наушниках. В беседе с "Абзацем" он заявил, что сумма в 2 тысячи рублей станет ощутимым наказанием для тех, кто создает аварийные ситуации.

«Водителей уже ограничили со всех сторон: запретили разговаривать по телефону, ужесточили правила перевозки детей. Но пешеходы остаются безнаказанными, хотя их невнимательность нередко приводит к ДТП», – пояснил Ольшанский.

Контроль за нарушениями предлагается вести с помощью камер и рейдов ГАИ.

Сейчас штраф для пешеходов за переход в неположенном месте или на красный свет составляет всего 500 рублей. Для велосипедистов сумма немного выше – 800 рублей.

Параллельно готовятся изменения и для водителей. С сентября вступит в силу новый перечень медицинских противопоказаний, который дополнится психическими расстройствами и серьезными заболеваниями глаз.

Кроме того, активисты предлагают ввести прогрессивную шкалу штрафов – чем больше нарушений, тем выше сумма. Для дисциплинированных водителей, напротив, могут предусмотреть скидки при оплате.

Ранее сообщалось, что россиянам грозят штрафы за шум от бытовой техники.

Где можно совершать аварийную остановку и предусмотрены ли за нее штрафы?

Правила дорожного движения разрешают останавливаться далеко не везде, однако есть и исключения
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

20:08:22 15-08-2025

сейчас так и есть, сначала предупреждение и проверка, есть ли "практика" на гражданина. и фиксация нарушения. если в теч. полугода еще раз нарушишь пдд как пешеход - штраф. Если нет - аннулируется предупреждение

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:39 15-08-2025

Гость (20:08:22 15-08-2025) сейчас так и есть, сначала предупреждение и проверка, есть л... Какой вы умный... Это что -то. Прям до глупости... Сейчас гайцов если пара десятков экипажей в город выезжает, то хорошо. И на поведение пешеходов они вообще внимание не обращают, при условии, что те не куролесят на дороге.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:01 15-08-2025

Давно пора. В наушниках - 2 т.р, уткнувшись в телефон - 5 т.р.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:53 15-08-2025

сначала водил с телефонами с дороги уберите, в городе пусто станет

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:58:56 15-08-2025

Это просто - признать законодательно наушники и капюшоны предметом повышенной опасности.
Сбил ушастого и ничего - справедливо.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:32:38 15-08-2025

А глухие чтобы аппараты из ушей вынимали

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:59:42 16-08-2025

Давайте просто, просыпаемся, платим все штрафы, и дальше по делам.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:31:57 16-08-2025

Видео из ТикТока важнее твоей никчёмной жизни, быстрая доставка важнее, чем езда по переходу, полоски на дороге - гарантия безопасности, не смотри по сторонам, а то трамвай уедет без тебя. Я сяду и выйду, а ты уже не встанешь.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:55 16-08-2025

Олег (21:58:56 15-08-2025) Это просто - признать законодательно наушники и капюшоны пр...
Водятлы, может шары свои разбычивать будете? А то как сядут за руль, шары забычат, мозг отключат.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:22 16-08-2025

ну, пешеходы же водителей смертельной опасности подвергают.

детям запретите по дорогам бегать для начала

  -4 Нравится
Ответить
