В России предложили штрафовать пешеходов за переход дороги в наушниках
Планируется взимать плату в размере 2 тысячи рублей
15 августа 2025, 19:30, ИА Амител
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выступил с инициативой ввести штрафы для пешеходов, которые переходят дорогу, уткнувшись в телефон или слушая музыку в наушниках. В беседе с "Абзацем" он заявил, что сумма в 2 тысячи рублей станет ощутимым наказанием для тех, кто создает аварийные ситуации.
«Водителей уже ограничили со всех сторон: запретили разговаривать по телефону, ужесточили правила перевозки детей. Но пешеходы остаются безнаказанными, хотя их невнимательность нередко приводит к ДТП», – пояснил Ольшанский.
Контроль за нарушениями предлагается вести с помощью камер и рейдов ГАИ.
Сейчас штраф для пешеходов за переход в неположенном месте или на красный свет составляет всего 500 рублей. Для велосипедистов сумма немного выше – 800 рублей.
Параллельно готовятся изменения и для водителей. С сентября вступит в силу новый перечень медицинских противопоказаний, который дополнится психическими расстройствами и серьезными заболеваниями глаз.
Кроме того, активисты предлагают ввести прогрессивную шкалу штрафов – чем больше нарушений, тем выше сумма. Для дисциплинированных водителей, напротив, могут предусмотреть скидки при оплате.
Ранее сообщалось, что россиянам грозят штрафы за шум от бытовой техники.
20:08:22 15-08-2025
сейчас так и есть, сначала предупреждение и проверка, есть ли "практика" на гражданина. и фиксация нарушения. если в теч. полугода еще раз нарушишь пдд как пешеход - штраф. Если нет - аннулируется предупреждение
21:19:39 15-08-2025
Гость (20:08:22 15-08-2025) сейчас так и есть, сначала предупреждение и проверка, есть л... Какой вы умный... Это что -то. Прям до глупости... Сейчас гайцов если пара десятков экипажей в город выезжает, то хорошо. И на поведение пешеходов они вообще внимание не обращают, при условии, что те не куролесят на дороге.
20:24:01 15-08-2025
Давно пора. В наушниках - 2 т.р, уткнувшись в телефон - 5 т.р.
21:55:53 15-08-2025
сначала водил с телефонами с дороги уберите, в городе пусто станет
21:58:56 15-08-2025
Это просто - признать законодательно наушники и капюшоны предметом повышенной опасности.
Сбил ушастого и ничего - справедливо.
23:32:38 15-08-2025
А глухие чтобы аппараты из ушей вынимали
03:59:42 16-08-2025
Давайте просто, просыпаемся, платим все штрафы, и дальше по делам.
06:31:57 16-08-2025
Видео из ТикТока важнее твоей никчёмной жизни, быстрая доставка важнее, чем езда по переходу, полоски на дороге - гарантия безопасности, не смотри по сторонам, а то трамвай уедет без тебя. Я сяду и выйду, а ты уже не встанешь.
12:24:55 16-08-2025
Олег (21:58:56 15-08-2025) Это просто - признать законодательно наушники и капюшоны пр...
Водятлы, может шары свои разбычивать будете? А то как сядут за руль, шары забычат, мозг отключат.
20:07:22 16-08-2025
ну, пешеходы же водителей смертельной опасности подвергают.
детям запретите по дорогам бегать для начала