МВД РФ разыскивает лидера РДК* и сына режиссера "Моей прекрасной няни"

По сообщениям СМИ, Кирющенко** обвиняют в терроризме

13 июля 2025, 11:55, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

База МВД РФ подтверждает объявление в розыск одного из лидеров запрещенного в России РДК* Василия Кирющенко**. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Кирющенко** разыскивается по статье уголовного кодекса, однако по какой именно – не уточняется.

Источники агентства ранее сообщали, что Кирющенко** – один из лидеров РДК*. В отношении него расследуются уголовные дела о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

В июне текущего года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ. Известно, что Василий – сын Алексея Кирющенко, режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".

* Запрещенная в России террористическая организация

** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов