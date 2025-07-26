МВД выплатит 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей

Речь идет о преступлениях, совершенных на Камчатке и в Марий Эл

26 июля 2025, 15:30, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

МВД готово выплатить 1 млн рублей за оказание помощи в раскрытии убийств двух детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об убийстве новорожденного на Камчатке в марте 2024-го и аналогичном преступлении в отношении девятилетнего ребенка в Марий Эл в августе 2006-го.

«МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», – говорится в публикации.

Полицейские просят помощи в рамках добровольного содействия раскрытию этих преступлений. Телефонные номера для опубликованы на сайте министерства.