МВД выплатит 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей
Речь идет о преступлениях, совершенных на Камчатке и в Марий Эл
26 июля 2025, 15:30, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
МВД готово выплатить 1 млн рублей за оказание помощи в раскрытии убийств двух детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет об убийстве новорожденного на Камчатке в марте 2024-го и аналогичном преступлении в отношении девятилетнего ребенка в Марий Эл в августе 2006-го.
«МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», – говорится в публикации.
Полицейские просят помощи в рамках добровольного содействия раскрытию этих преступлений. Телефонные номера для опубликованы на сайте министерства.
Обманут. Найдется миллион отговорок.