"Мы не просим много". Почему алтайские аграрии отказались от засевов гречихи в этом году

По оценкам аналитиков, урожай в этом году упадет почти на треть

26 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Гречневая крупа / Фото: unsplash.com / Łukasz Rawa

В Сибири начинают вводить режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Ситуация стала критической в Омской области – там продолжительные дожди все больше затрудняют уборку урожая. Кроме того, посевы гречихи могут поставить антирекорд. В прошлом году урожай гречихи составил 1,2 млн тонн, но в этом аналитики прогнозируют всего 826 тыс. тонн.

Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, на ситуацию повлияли не столько погодные условия, сколько низкая закупочная цена – из-за нее выращивание гречихи становится нерентабельным и по всей стране наблюдается резкое сокращение посевов культуры. По данным Росстата, в этом году площади под гречихой уменьшились на 32%, что может привести к рекордно низкому урожаю.

Многие аграрии переходят на более прибыльные культуры, такие как соя и рапс. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Иванов отметил, что площадь, засеянная гречихой, сократилась почти в три раза. 

«По России посеяно в пределах 700 тысяч – эту площадь когда-то сеял Алтайский край. В этом году в Алтайском крае посеяно в пределах 400 тысяч. И сейчас переработчики предлагают от 14 до 16 рублей. Мы не просим много. 25 рублей – это оптимальная закупочная цена зерна гречихи. Сейчас продают по 50−60 рублей, а закупают по 14−15 рублей. Зачем площадь занимать, когда это экономически невыгодно?» – отметил Иванов. 

Алтайский край сельское хозяйство Бизнес FM Барнаул
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:09:44 26-08-2025

Буквально 4-5 лет назад на предложение закупа по рыносным цынам которые выше 25, фермера дружно слали на три буквы говоря вот мы по 60-80 продавали недавно...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

08:18:23 26-08-2025

Гость (08:09:44 26-08-2025) Буквально 4-5 лет назад на предложение закупа по рыносным цы... Иванов говорит за себя, мы отказались от гречихи и за 25 не будем её сеять, потому что моя и рапс намного выгоднее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:41:11 26-08-2025

Иван (08:18:23 26-08-2025) Иванов говорит за себя, мы отказались от гречихи и за 25 не ... Да, вопрос не в продовольственной безопасности, а о выгоде (можно вообще ничего не делать - денежки в банк положить под проценты). Она такая- рыночная..

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:22 26-08-2025

Эта статья написана для предупреждения о повышении цен на гречку? Спасибо, мы все поняли...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:35:51 26-08-2025

Не понял, кто ее продает по 50-60 руб, а закупает по 16 руб? Гречка до 30 руб стоит у производителей!

  0 Нравится
Ответить
