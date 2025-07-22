"Мы за людей". Как премия НЗК изменила работу семейной клиники "Стоматология Серебряковых"
Главное в бизнесе – делать его не для себя, а для клиентов. Тогда есть все шансы одержать победу в "Народном знаке качества", убежден эксперт
22 июля 2025, 09:45, ИА Амител
В Алтайском крае вовсю идет подготовка к одному из самых значимых региональных конкурсов в сфере бизнеса и потребительского доверия – премии "Народный знак качества". Это та самая премия, в которой победителей выбирают жители Алтайского края. И главное в ней – только любовь, искренность и преданность. Премию, организованную amic.ru и Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул, называют одним из главных событий для жителей региона и локального бизнеса. Каково это – одержать победу в сложной конкурентной борьбе и что это меняет в работе компании? Об этом мы поговорили с собственником, директором и главным врачом клиники "Стоматология Серебряковых" Екатериной Серебряковой.
– Премия "Народный знак качества" – значимое достижение. Вы стали победителем в прошлом году. Как общественное признание, которое вам присудили путем голосования, повлияло на вас лично, на работу в вашей клинике?
– Если честно, мы не ожидали, что будут такие объемы голосования. Для меня как для собственника и врача, конечно, эта награда стала как бальзам на сердце: значит, мы все делаем правильно и идем в нужном направлении.
– Какие изменения или улучшения вы внедрили после получения премии "Народный знак качества", чтобы подтвердить доверие жителей Барнаула к вашей клинике?
– Мы начали больше собирать обратную связь путем СМС-рассылок, а также анкетирования после лечения и консультации, чтобы понимать, где у нас есть прорехи и куда больше смотреть руководителю. Теперь все – даже минимальные недочеты – доходят до руководства, которое разговаривает с клиентами напрямую. Хочу заметить, что мы говорим не только о самих медицинских услугах, здесь важны сервис, общение ассистентов. Бизнес делается для людей, чтобы было комфортно, удобно, безопасно.
Мы – за людей. Мы семейная клиника, мы сами работаем и живем в этой клинике. Мы видим пациентов, общаемся с ними и хотим комфорт и себе, и для клиентов.
– Что вам дала вообще победа и как это отражается на вашей работе сегодня?
– Победить было очень почетно, особенно в номинации "Персона Business FM Барнаул". За нас голосовали собственники других бизнесов. На самом деле я, правда, этого не ожидала. Спасибо им – значит, все мои мысли и мое направление верные. Ты просто задаешь себе дальше цель и идешь в этом направлении. Одобрение всегда приятно всем, ну и мне, соответственно, тоже.
Призвание быть медиком, призвание вести медицинский бизнес – это огромная ответственность. Ответственность теперь дана на то, чтобы я показывала пример своими мыслями, своим поведением, своим образом жизни – и на самом деле это замечено.
– "Клиника Серебряковых" – это семейный бизнес. Насколько сложно вообще в семье делать бизнес, совмещать семейные и профессиональные роли в одном лице?
– Это очень сложно, но все возможно. Я в любом случае призываю всегда людей быть осознанными. И осознанными, для чего мы это делаем. Недавно мы с родителями ездили в пятидневный отпуск. Это так нечасто, когда получается отдохнуть вместе. Мы разговаривали о том, что каждый из нас может добиться хороших успехов по отдельности. У нас очень сильная семья. Но при этом, когда мы сплотились, мы создаем огромный потенциал для всего. У нас масштаб намного больше. Мы можем больше привнести в этот мир и для себя тоже.
– Вы говорите, что очень много времени проводите в клинике. Как вы пополняете свой ресурс? Так очень легко выгореть. Надолго не хватит, когда столько отдаешься работе. Как вы свою заряжаете батарейку?
– Если говорить лично обо мне, то это, конечно, спорт. Это природа и уединение. Также я занимаюсь телесными практиками и поездками на ретриты, чтобы успокоить свою голову и все уложить. Это вот мои методы, я их нашла, и теперь ими пользуюсь.
– А посоветуйте будущим участникам премии, как все-таки завоевать народную любовь и победить в "Народном знаке качества"?
– Быть эмпатичным к людям и понимать, что весь бизнес строится для людей, а не для себя даже. Понимать проблемы людей, пациентов, понимать, что им надо. Я всегда становлюсь на место клиентов, мне это очень помогает.
Напомним, премию "Народный знак качества" учредили информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул, чтобы определить и поощрить лучшие компании Алтайского края в самых разных сферах.
Главное отличие этой премии от многих других – народное голосование. Победителей выбирают жители региона. В этом году выдвижение кандидатов стартует в сентябре. А народное голосование придется на октябрь. Кульминацией сезона станет торжественная церемония награждения, которая пройдет 18 ноября. Именно тогда мы узнаем победителей премии "Народный знак качества – 2025".
