Мюзикл и выставка собак. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

12 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Вторая учебная неделя подходит к концу – пора запланировать что-нибудь интересное! Amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

12 сентября

Мюзикл "Собака Баскервилей", 12+

На пустынных болотах туманной Британии оживает чудовищный пес из древней леденящей душу легенды. По ночам в неверном свете луны он выходит на охоту и преследует потомков древнего рода Баскервилей. Кто поможет молодому сэру Генри, единственному наследнику огромного состояния, избежать трагедии? Кто выведет на чистую воду отпетого негодяя? Конечно, сам Шерлок Холмс.

Время: 18:30

Адрес: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

Цена: 800–1500 рублей

Астрономическое шоу "Российские орбитальные обсерватории" 12+

Наша страна имеет незаурядный научный потенциал. В России ежегодно совершаются десятки открытий, которые становятся достоянием всего человечества. Об этом, об истории развития наблюдательной астрономии в нашей стране и, главное, о современных космических телескопах, работающих на орбите, расскажет эта программа.

Время: 13:00

Адрес: Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

Цена: 220 рублей (общий), 184 рубля (для обучающихся)

13 сентября

Детский спектакль "Денискины рассказы", 0+

В спектакль вошли сюжеты из одноименного цикла Виктора Драгунского о мальчике Дениске и его друзьях. Они играют, шалят, мечтают, проектируют ракету для полетов в космос. Они любят своих родителей, хотя вообще-то взрослых бывает трудно понять – ведь взрослые задают столько глупых вопросов, так много беспокоятся по пустякам, заставляют ложиться спать или есть манную кашу.

Время: 13:00

Адрес: театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41

Цена: 350–450 рублей

Национальная выставка собак всех пород "Азия Осень 2025"

Мероприятие будет посвящено 30-летию Сибирской федерации любительского собаководства (СФЛС). На выставке представлено более 60 пород собак. Участники: около 300 владельцев собак из регионов Сибири и Урала.

Время: 12:00–17:00

Адрес: Барнаульский гребной канал, Новосибирский тракт, 23

Цена: бесплатно

14 сентября

Концерт оркестра CAGMO "Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах", 6+

CAGMO представляет совершенно новую концертную программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди, объединяющую самые популярные саундтреки маэстро и уникальные оркестровые аранжировки от оркестра CAGMO – "Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах". Концерт разделен на два акта по одному часу. Музыка прозвучит в исполнении струнного оркестра и фортепиано при мягком свете свечей.

Время: 18:00

Адрес: ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а

Цена: 2800–5200 рублей

Стендап-шоу Тлека Адилбая, 18+

Тлек Адилбай – комик с восьмилетним стажем. Родился в Казахстане, начинал в Томске, сейчас – резидент "Стендап Сибирь" в Красноярске.

Время: 19:00

Адрес: бар "808", пр. Строителей, 16

Цена: 400–600 рублей

