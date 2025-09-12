Мюзикл и выставка собак. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю
12 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
Вторая учебная неделя подходит к концу – пора запланировать что-нибудь интересное! Amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.
12 сентября
Мюзикл "Собака Баскервилей", 12+
На пустынных болотах туманной Британии оживает чудовищный пес из древней леденящей душу легенды. По ночам в неверном свете луны он выходит на охоту и преследует потомков древнего рода Баскервилей. Кто поможет молодому сэру Генри, единственному наследнику огромного состояния, избежать трагедии? Кто выведет на чистую воду отпетого негодяя? Конечно, сам Шерлок Холмс.
-
Время: 18:30
-
Адрес: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
-
Цена: 800–1500 рублей
Астрономическое шоу "Российские орбитальные обсерватории" 12+
Наша страна имеет незаурядный научный потенциал. В России ежегодно совершаются десятки открытий, которые становятся достоянием всего человечества. Об этом, об истории развития наблюдательной астрономии в нашей стране и, главное, о современных космических телескопах, работающих на орбите, расскажет эта программа.
-
Время: 13:00
-
Адрес: Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
-
Цена: 220 рублей (общий), 184 рубля (для обучающихся)
13 сентября
Детский спектакль "Денискины рассказы", 0+
В спектакль вошли сюжеты из одноименного цикла Виктора Драгунского о мальчике Дениске и его друзьях. Они играют, шалят, мечтают, проектируют ракету для полетов в космос. Они любят своих родителей, хотя вообще-то взрослых бывает трудно понять – ведь взрослые задают столько глупых вопросов, так много беспокоятся по пустякам, заставляют ложиться спать или есть манную кашу.
-
Время: 13:00
-
Адрес: театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41
-
Цена: 350–450 рублей
Национальная выставка собак всех пород "Азия Осень 2025"
Мероприятие будет посвящено 30-летию Сибирской федерации любительского собаководства (СФЛС). На выставке представлено более 60 пород собак. Участники: около 300 владельцев собак из регионов Сибири и Урала.
-
Время: 12:00–17:00
-
Адрес: Барнаульский гребной канал, Новосибирский тракт, 23
-
Цена: бесплатно
14 сентября
Концерт оркестра CAGMO "Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах", 6+
CAGMO представляет совершенно новую концертную программу по творчеству всемирно известного итальянского композитора Людовико Эйнауди, объединяющую самые популярные саундтреки маэстро и уникальные оркестровые аранжировки от оркестра CAGMO – "Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах". Концерт разделен на два акта по одному часу. Музыка прозвучит в исполнении струнного оркестра и фортепиано при мягком свете свечей.
-
Время: 18:00
-
Адрес: ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а
-
Цена: 2800–5200 рублей
Стендап-шоу Тлека Адилбая, 18+
Тлек Адилбай – комик с восьмилетним стажем. Родился в Казахстане, начинал в Томске, сейчас – резидент "Стендап Сибирь" в Красноярске.
-
Время: 19:00
-
Адрес: бар "808", пр. Строителей, 16
-
Цена: 400–600 рублей
