На Алтае десятилетняя девочка ударилась носом при ДТП
Ребенку оказали медпомощь в больнице
20 августа 2025, 13:15, ИА Амител
Десятилетняя девочка пострадала при столкновении двух машин в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось днем 19 августа у дома № 1 по улице Алтайской.
36-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Baic U5 Plus не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с движущимся впереди автомобилем Kia K3, за рулем которого находилась 57-летняя горожанка.
«В результате ДТП в республиканскую детскую больницу с ушибом носа за медицинской помощью обращалась десятилетняя девочка – пассажир автомобиля Baic U5 Plus, госпитализация ей не потребовалась», – указали в полиции.
В отношении виновника аварии вынесли постановление об административном правонарушении по статье о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.
