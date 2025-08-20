На Алтае десятилетняя девочка ударилась носом при ДТП

Ребенку оказали медпомощь в больнице

20 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай

Десятилетняя девочка пострадала при столкновении двух машин в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось днем 19 августа у дома № 1 по улице Алтайской.

36-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Baic U5 Plus не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с движущимся впереди автомобилем Kia K3, за рулем которого находилась 57-летняя горожанка.

«В результате ДТП в республиканскую детскую больницу с ушибом носа за медицинской помощью обращалась десятилетняя девочка – пассажир автомобиля Baic U5 Plus, госпитализация ей не потребовалась», – указали в полиции.

В отношении виновника аварии вынесли постановление об административном правонарушении по статье о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.