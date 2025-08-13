На Алтае 13-летний мальчик случайно застрелил 11-летнюю девочку

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи

13 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В Заринском районе 13-летний мальчик выстрелом из пневматического оружия убил 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета по Алтайскому краю.

Трагедия произошла в селе Староглушенка. По данным следствия, подросток на приусадебном участке выстрелил в забор из пневматической винтовки. Снаряд рикошетом попал в шею девочки, которая стояла неподалеку. Она скончалась в автомобиле скорой помощи.

«Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку по факту гибели ребенка контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман.