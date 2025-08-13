На Алтае 13-летний мальчик случайно застрелил 11-летнюю девочку
Пострадавшая умерла в машине скорой помощи
13 августа 2025, 12:00, ИА Амител
В Заринском районе 13-летний мальчик выстрелом из пневматического оружия убил 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета по Алтайскому краю.
Трагедия произошла в селе Староглушенка. По данным следствия, подросток на приусадебном участке выстрелил в забор из пневматической винтовки. Снаряд рикошетом попал в шею девочки, которая стояла неподалеку. Она скончалась в автомобиле скорой помощи.
«Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», – рассказали в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку по факту гибели ребенка контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман.
13:46:12 13-08-2025
Забор что, из бронелистов чтоль был, если от него отрикошетило?
21:28:00 13-08-2025
Гость (13:46:12 13-08-2025) Забор что, из бронелистов чтоль был, если от него отрикошети... Угол под которым пуля попала в забор повлиял на рикошет, а не материал забора.
14:55:41 13-08-2025
Случайно пневмовинтовка оказалась в руках мальчика..