На Алтае двухлетняя девочка утонула в баллоне от тракторного колеса

Врачи боролись за жизнь ребенка шесть дней

08 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В Тюменцевском районе двухлетняя девочка захлебнулась водой, когда купалась в баллоне от тракторного колеса. Ребенок умер в больнице спустя шесть дней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел в селе Тюменцево 1 августа. Девочка в возрасте 2 года 10 месяцев купалась в баллоне от колеса, наполненном водой. Родителей при этом поблизости не было.

«Во время купания девочка, не умея плавать, захлебнулась водой и потеряла сознание. В этот же день она была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась 7 августа», – пояснили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз. Известно, что семья девочки на профилактическом учете не состояла.

Ранее похожий случай произошел в Павловском районе: годовалый мальчик, оставшийся без присмотра родителей, утонул в пруду рядом с домом. Малыша увезли в больницу, но спасти его не удалось: медики констатировали смерть.