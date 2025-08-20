НОВОСТИПроисшествия

На Алтае 23-летний парень перевел мошенникам почти 500 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

20 августа 2025, 11:31, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

23-летний житель рабочего поселка Тальменка в Алтайском крае отдал мошенникам более 450 тысяч рублей. Деньги молодой человек взял в кредит.

Как сообщили в МВД региона, парню позвонил якобы сотрудник почты и попросил назвать адрес для получения заказного письма, а также войти в службу доставки в мессенджере. Сельчанин ввел адрес и номер телефона, но бот найден не был. В итоге он решил авторизоваться на "Госуслугах", после чего в мессенджере парню пришло уведомление о взломе личного кабинета.

В сообщении были указаны два номера телефона для обратной связи, по которым пострадавший перезвонил. Взявший трубку злоумышленник представился сотрудником Центробанка. Он сказал, что на имя парня выдана доверенность на неизвестное лицо, которое якобы спонсирует террористов. Также он выслал выписку из бюро кредитных историй, в которой указывалось, что на пострадавшего оформили заявки на кредиты. Чтобы их аннулировать, аферист предложил молодому человеку самому оформить заем. Парень поверил незнакомцу и взял в банке почти полмиллиона рублей, а затем перевел ему всю сумму.

Вскоре житель Тальменки понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Происшествия

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

11:35:19 20-08-2025

Ну если к 23м годам мозги не сформировались, то это уже клинический случай.
Поэтому этого индивида только на опыты. В поликлинику.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:06 20-08-2025

Гость (11:35:19 20-08-2025) Ну если к 23м годам мозги не сформировались, то это уже клин... То есть если мозги не сформировались у человека по вашему его можно обворовывать и для вас это хороший повод посмеяться и самоутвердиться за счёт такого человека.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:23 20-08-2025

Гость (12:20:06 20-08-2025) То есть если мозги не сформировались у человека по вашему ег... А вы походу тож удачно кредитнулись?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:58 20-08-2025

Гость (12:20:06 20-08-2025) То есть если мозги не сформировались у человека по вашему ег... Причем тут посмеяться и самоутвердиться. Не повторяй ересь, которую почерпнула из женских форумов. Мозгов нет - за это и наказание.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:19 20-08-2025

Гость (13:28:58 20-08-2025) Причем тут посмеяться и самоутвердиться. Не повторяй ересь, ...
Да пусть повторяет. Не единожды, видимо, разводили. Ну и еще разведут!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
т

11:43:18 20-08-2025

Так неудивительно, Колька Ермаков это местный тальменский дурачёк.
Влипли те кто ему кредит дал.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:52:25 20-08-2025

Каждый день одно и тоже. Уже кто только и где только не предупреждают, нет находятся товарищи.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:03 20-08-2025

ВВП (11:52:25 20-08-2025) Каждый день одно и тоже. Уже кто только и где только не пред... Так они телевизор не смотрят, новостями не интересуются. Весь мир в тик-токе. А там про это не пишут.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:48 20-08-2025

Гость (12:18:03 20-08-2025) Так они телевизор не смотрят, новостями не интересуются. Вес...
Однако это не объясняет количество обманутых пенсионеров

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:14 20-08-2025

А почему банк вот так просто выдает полмиллиона любому дегенерату?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:19 20-08-2025

взял в банке почти полмиллиона рублей --- ну удаленно же взял, нет? Нк один раз создайте прецедент, чтобы банк больше так не делал

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:49 20-08-2025

Я недавно брала кредит, мне сказали что мне первой в этом году одобрили кредит, дали меньше чем хотела у знакомых вообще отказ, парню онлайн в 23 года одобрили кредит в 450 тыс, по-моему все очевидно откуда ниточка тянется.

  14 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров