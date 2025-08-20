На Алтае 23-летний парень перевел мошенникам почти 500 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

20 августа 2025, 11:31, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

23-летний житель рабочего поселка Тальменка в Алтайском крае отдал мошенникам более 450 тысяч рублей. Деньги молодой человек взял в кредит.

Как сообщили в МВД региона, парню позвонил якобы сотрудник почты и попросил назвать адрес для получения заказного письма, а также войти в службу доставки в мессенджере. Сельчанин ввел адрес и номер телефона, но бот найден не был. В итоге он решил авторизоваться на "Госуслугах", после чего в мессенджере парню пришло уведомление о взломе личного кабинета.

В сообщении были указаны два номера телефона для обратной связи, по которым пострадавший перезвонил. Взявший трубку злоумышленник представился сотрудником Центробанка. Он сказал, что на имя парня выдана доверенность на неизвестное лицо, которое якобы спонсирует террористов. Также он выслал выписку из бюро кредитных историй, в которой указывалось, что на пострадавшего оформили заявки на кредиты. Чтобы их аннулировать, аферист предложил молодому человеку самому оформить заем. Парень поверил незнакомцу и взял в банке почти полмиллиона рублей, а затем перевел ему всю сумму.

Вскоре житель Тальменки понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.