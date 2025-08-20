На Алтае 23-летний парень перевел мошенникам почти 500 тысяч рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
20 августа 2025, 11:31, ИА Амител
23-летний житель рабочего поселка Тальменка в Алтайском крае отдал мошенникам более 450 тысяч рублей. Деньги молодой человек взял в кредит.
Как сообщили в МВД региона, парню позвонил якобы сотрудник почты и попросил назвать адрес для получения заказного письма, а также войти в службу доставки в мессенджере. Сельчанин ввел адрес и номер телефона, но бот найден не был. В итоге он решил авторизоваться на "Госуслугах", после чего в мессенджере парню пришло уведомление о взломе личного кабинета.
В сообщении были указаны два номера телефона для обратной связи, по которым пострадавший перезвонил. Взявший трубку злоумышленник представился сотрудником Центробанка. Он сказал, что на имя парня выдана доверенность на неизвестное лицо, которое якобы спонсирует террористов. Также он выслал выписку из бюро кредитных историй, в которой указывалось, что на пострадавшего оформили заявки на кредиты. Чтобы их аннулировать, аферист предложил молодому человеку самому оформить заем. Парень поверил незнакомцу и взял в банке почти полмиллиона рублей, а затем перевел ему всю сумму.
Вскоре житель Тальменки понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
11:35:19 20-08-2025
Ну если к 23м годам мозги не сформировались, то это уже клинический случай.
Поэтому этого индивида только на опыты. В поликлинику.
12:20:06 20-08-2025
Гость (11:35:19 20-08-2025) Ну если к 23м годам мозги не сформировались, то это уже клин... То есть если мозги не сформировались у человека по вашему его можно обворовывать и для вас это хороший повод посмеяться и самоутвердиться за счёт такого человека.
12:47:23 20-08-2025
Гость (12:20:06 20-08-2025) То есть если мозги не сформировались у человека по вашему ег... А вы походу тож удачно кредитнулись?
13:28:58 20-08-2025
Гость (12:20:06 20-08-2025) То есть если мозги не сформировались у человека по вашему ег... Причем тут посмеяться и самоутвердиться. Не повторяй ересь, которую почерпнула из женских форумов. Мозгов нет - за это и наказание.
16:32:19 20-08-2025
Гость (13:28:58 20-08-2025) Причем тут посмеяться и самоутвердиться. Не повторяй ересь, ...
Да пусть повторяет. Не единожды, видимо, разводили. Ну и еще разведут!
11:43:18 20-08-2025
Так неудивительно, Колька Ермаков это местный тальменский дурачёк.
Влипли те кто ему кредит дал.
11:52:25 20-08-2025
Каждый день одно и тоже. Уже кто только и где только не предупреждают, нет находятся товарищи.
12:18:03 20-08-2025
ВВП (11:52:25 20-08-2025) Каждый день одно и тоже. Уже кто только и где только не пред... Так они телевизор не смотрят, новостями не интересуются. Весь мир в тик-токе. А там про это не пишут.
15:17:48 20-08-2025
Гость (12:18:03 20-08-2025) Так они телевизор не смотрят, новостями не интересуются. Вес...
Однако это не объясняет количество обманутых пенсионеров
12:14:14 20-08-2025
А почему банк вот так просто выдает полмиллиона любому дегенерату?
12:15:19 20-08-2025
взял в банке почти полмиллиона рублей --- ну удаленно же взял, нет? Нк один раз создайте прецедент, чтобы банк больше так не делал
12:17:49 20-08-2025
Я недавно брала кредит, мне сказали что мне первой в этом году одобрили кредит, дали меньше чем хотела у знакомых вообще отказ, парню онлайн в 23 года одобрили кредит в 450 тыс, по-моему все очевидно откуда ниточка тянется.