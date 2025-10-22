На Алтае экс-замначальника колонии лишился иномарки, купленной на сомнительные деньги
Чиновник и его бывшая супруга не смогли подтвердить законность средств на покупку авто
22 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Бывший заместитель начальника исправительной колонии № 3 УФСИН по Алтайскому краю лишился автомобиля Honda CR-V, приобретенного на неподтвержденные доходы. Решение об обращении машины 2008 года выпуска стоимостью 785 тысяч рублей в доход государства вынес Индустриальный районный суд Барнаула.
Иск подала прокуратура, указав, что чиновник и его бывшая супруга не смогли подтвердить законность средств, на которые была куплена иномарка. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил изъять транспортное средство.
Ответчик попытался оспорить решение, подав апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд, однако она была отклонена. В прокуратуре сообщили, что исполнение судебного решения находится под контролем.
а какая фамилия у этого коррупционера?
13:26:54 22-10-2025
Т.е. там настолько низкая зп, что он не смог купить себе авто за 800 тр? Это такая шутка, или что-то недосказано...
18:04:38 22-10-2025
Гость (13:26:54 22-10-2025) Т.е. там настолько низкая зп, что он не смог купить себе авт... Видимо так работал, что не смог доказать. Может он все заработанные деньги отправлял туда, кому надо, а жили скромно на заработки жены. А может вообще на свою пенсию жил. На пенсию в 40 или в 38 ушел?
13:30:20 22-10-2025
А табор помог, или диаспора, не прокатывает уже ?
16:41:04 22-10-2025
Гость (13:30:20 22-10-2025) А табор помог, или диаспора, не прокатывает уже ?... пока прокатывает "аллах денег дал"
20:51:11 22-10-2025
Гость (13:30:20 22-10-2025) А табор помог, или диаспора, не прокатывает уже ?... Никогда не заполняли "Справки БК"? Там надо документами подтверждать, даже если тебе родственники долг отдали.
13:34:36 22-10-2025
зам. нача не смог доказать что накопил 785 кесов ?
14:16:42 22-10-2025
То есть фраза "Братве спасибо за подгон" не убедила суд в законности владения автомобилем? Странно.