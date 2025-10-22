На Алтае экс-замначальника колонии лишился иномарки, купленной на сомнительные деньги

Чиновник и его бывшая супруга не смогли подтвердить законность средств на покупку авто

22 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Бывший заместитель начальника исправительной колонии № 3 УФСИН по Алтайскому краю лишился автомобиля Honda CR-V, приобретенного на неподтвержденные доходы. Решение об обращении машины 2008 года выпуска стоимостью 785 тысяч рублей в доход государства вынес Индустриальный районный суд Барнаула.

Иск подала прокуратура, указав, что чиновник и его бывшая супруга не смогли подтвердить законность средств, на которые была куплена иномарка. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил изъять транспортное средство.

Ответчик попытался оспорить решение, подав апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд, однако она была отклонена. В прокуратуре сообщили, что исполнение судебного решения находится под контролем.

