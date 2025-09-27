Главу Совета судей Виктора Момотова отправили в отставку

Генпрокуратура потребовала изъять у него активы стоимостью 9 млрд рублей

Судью Верховного суда, председателя Совета судей РФ Виктора Момотова сняли с должности. Ранее Генпрокуратура подала к нему антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. Об этом сообщает ТАСС.

Полномочия Момотова досрочно прекратила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России.

«ВККС прекратила полномочия Момотова В. В., судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации в связи с письменным заявлением об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации», – сказано в публикации.

В беседе с РБК Момотов отметил, что намерен "защищать свое доброе имя".

«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся ситуация вокруг моего имени, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, чем я очень дорожу», – прокомментировал ситуацию экс-глава Совета судей.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять активы Виктора Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей. В их числе есть 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на его компаньона Андрея Марченко.

С 2010 года Момотов был судьей Верховного суда. В 2013-м его избрали секретарем Пленума Верховного суда РФ, а в 2019-м он вошел в состав президиума высшего судебного органа. Председателем Совета судей РФ Момотов стал в декабре 2016 года. В декабре 2022-го его переизбрали на новый срок.