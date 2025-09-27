Главу Совета судей Виктора Момотова отправили в отставку
Генпрокуратура потребовала изъять у него активы стоимостью 9 млрд рублей
27 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
Судью Верховного суда, председателя Совета судей РФ Виктора Момотова сняли с должности. Ранее Генпрокуратура подала к нему антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. Об этом сообщает ТАСС.
Полномочия Момотова досрочно прекратила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России.
«ВККС прекратила полномочия Момотова В. В., судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации в связи с письменным заявлением об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации», – сказано в публикации.
В беседе с РБК Момотов отметил, что намерен "защищать свое доброе имя".
«Я ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся ситуация вокруг моего имени, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, чем я очень дорожу», – прокомментировал ситуацию экс-глава Совета судей.
Ранее Генпрокуратура потребовала изъять активы Виктора Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей. В их числе есть 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на его компаньона Андрея Марченко.
С 2010 года Момотов был судьей Верховного суда. В 2013-м его избрали секретарем Пленума Верховного суда РФ, а в 2019-м он вошел в состав президиума высшего судебного органа. Председателем Совета судей РФ Момотов стал в декабре 2016 года. В декабре 2022-го его переизбрали на новый срок.
09:53:13 27-09-2025
Он будет защищать своë доброе имя миллиардера (9 штук) и собственника объектов недвижимости (95 штук).
10:32:08 27-09-2025
Вот так живёт человек, честно работает, а потом ррраз и 9 миллиардов
10:36:55 27-09-2025
Зато нам НДС повышают, там в верхних эшелонах власти тряхнуть, миллиардами можно пополнить казну.
11:34:11 27-09-2025
Гость (10:36:55 27-09-2025) Зато нам НДС повышают, там в верхних эшелонах власти тряхнут... Триллионами
11:10:28 27-09-2025
По крохам, по зёрнышку собирал своё состояние. Сутками пахал не снимая мантии, а тут такой наезд. Отобрать отберут, а вот посадят ли?
11:59:47 27-09-2025
Он ушел в отставку, потому что отставка- это почетный уход с должности судьи, и теперь за ним сохранились все полагающиеся в этом случае выплаты, соц.пакет и т.д. А если бы его сняли с должности "по статье" - был бы как любой пенсионер.
12:18:19 27-09-2025
Там есть хоть обин честный человек?
(кроме В.В. Путина)
12:46:35 27-09-2025
Гость (12:18:19 27-09-2025) Там есть хоть обин честный человек?(кроме В.В. Путина)... ] Там "система, вертикаль власти", ты или в ней, или тебя в ней нет.
12:33:41 27-09-2025
Пересмотра судебных решений не будет.
12:44:35 27-09-2025
У меня всё чаще возникает вопрос, а есть ли хотя бы зачатки совести у некоторых высокопоставленных чиновников. Неужели они настолько тупы, что не понимают, что " сколько бы верёвочке ек виться, ей приходит конец". Последнее время эта поговорка отлично подтверждается.Дай, Бог, чтоб и далее подтверждалась.
13:36:39 27-09-2025
Горожанин. (12:44:35 27-09-2025) У меня всё чаще возникает вопрос, а есть ли хотя бы зачатки ... Это как на рыбалке, плавают тысячи, ловится одна. Остальные живут весьма комфортно.
16:56:54 27-09-2025
ВВП (13:36:39 27-09-2025) Это как на рыбалке, плавают тысячи, ловится одна. Остальные ... Надежда умирает последней!
14:27:19 27-09-2025
Этот дядя в недоумении. Все же так делают. Значит я честный.