На Алтае фельдшер сфотографировала пациентку с паспортом и оформила на нее 13 микрозаймов

25 августа 2025, 15:10, ИА Амител

Медик готовится к вакцинации / Фото: amic.ru

Фельдшер из Волчихинского района оформила на пациентку 13 микрозаймов почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Девушка сфотографировала больную с развернутым паспортом якобы для того, чтобы прикрепить снимок к ее амбулаторной карте. На самом же деле она несколько месяцев пользовалась им для оформления денежных займов.

«Используя фото потерпевшей в течение нескольких месяцев, девушка оформила займы в 13 кредитных организациях на общую сумму 97 042 рубля», – сказано в публикации.

Злой умысел потерпевшая заподозрила, когда в отношении нее вынесли несколько судебных приказов о взыскании задолженности. Когда женщина ознакомлялась с материалами гражданских дел, то увидела фото с паспортом. Она вспомнила, при каких обстоятельствах был сделан этот кадр, и обратилась в полицию.

Ранее злоумышленницу уже привлекали к уголовной ответственности: она украла пять тысяч рублей из сумки другой пациентки. Девушке назначили штраф, однако это наказание не послужило для нее уроком.

«Мировым судьей судебного участка Волчихинского района гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), с назначением ей наказания в виде 180 часов обязательных работ», – уточнили правоохранители.

Приговор в законную силу пока не вступил.