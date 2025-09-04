На Алтае пастух избежал тюрьмы за жестокое убийство из-за шизофрении
Суд признал его невменяемым на момент совершения преступления и направил на принудительное лечение
04 сентября 2025, 14:45, ИА Амител
В Республике Алтай суд освободил от уголовной ответственности жителя Кош-Агачского района, застрелившего односельчанина из охотничьего ружья, пишет пресс-служба районного суда.
Как установило следствие, убийство произошло в ноябре 2024 года в урочище Кара-Туу, причиной конфликта стало место выпаса скота. После ссоры мужчина выстрелил в грудь потерпевшего, а затем самостоятельно сообщил о происшествии в полицию.
Психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого параноидальную шизофрению с аффективно-бредовым синдромом, которая наблюдалась у него в течение нескольких лет. Из-за психического расстройства он неоднократно проходил стационарное лечение и имел нарушения социальной адаптации.
Суд признал его невменяемым на момент совершения преступления и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. Решение вступило в законную силу.
14:51:49 04-09-2025
Ну допустим этот человек болен, а другие которые убивают тоже..значит все больны ! Общество значит больное !
15:21:00 04-09-2025
Гость (14:51:49 04-09-2025) Ну допустим этот человек болен, а другие которые убивают то... Выздоравливай, болезный
15:44:19 04-09-2025
вопрос не в том болен он или не болен. Вопрос в том как у больного оказался ствол. Садить надо участкового и главу поселения если он неоднократно ходил с оружием по деревне
19:02:36 04-09-2025
майор (15:44:19 04-09-2025) вопрос не в том болен он или не болен. Вопрос в том как у бо... Что вы, майор. Там советской власти никогда и не было, какие уж участковые.