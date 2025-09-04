На Алтае пастух избежал тюрьмы за жестокое убийство из-за шизофрении

Суд признал его невменяемым на момент совершения преступления и направил на принудительное лечение

Деревянный молоток / Фото: amic.ru

В Республике Алтай суд освободил от уголовной ответственности жителя Кош-Агачского района, застрелившего односельчанина из охотничьего ружья, пишет пресс-служба районного суда.

Как установило следствие, убийство произошло в ноябре 2024 года в урочище Кара-Туу, причиной конфликта стало место выпаса скота. После ссоры мужчина выстрелил в грудь потерпевшего, а затем самостоятельно сообщил о происшествии в полицию.

Психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого параноидальную шизофрению с аффективно-бредовым синдромом, которая наблюдалась у него в течение нескольких лет. Из-за психического расстройства он неоднократно проходил стационарное лечение и имел нарушения социальной адаптации.

Суд признал его невменяемым на момент совершения преступления и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. Решение вступило в законную силу.