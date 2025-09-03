На Алтае начальница почты украла товары на 373 тысячи рублей и избежала тюрьмы

Суд назначил ей условный срок

03 сентября 2025, 13:25, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Кулундинском районе Алтайского края завершилось судебное разбирательство в отношении местной жительницы, занимавшей должность начальника отделения почтовой связи, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

«Суд установил, что обвиняемая, используя свои административно-хозяйственные полномочия, систематически не отражала в учетной системе операции по продаже товаров, присвоив таким образом имущество АО "Почта России" на общую сумму 373 575 рублей», – пишут в пресс-службе.

В ходе судебного заседания было доказано, что подсудимая предоставляла ложные отчеты о наличии товарно-материальных ценностей, скрывая факт хищения. Преступление было раскрыто при плановой проверке, которая выявила значительную недостачу.

Суд учел полное признание вины обвиняемой и отсутствие отягчающих обстоятельств. Было назначено наказание в виде условного срока.