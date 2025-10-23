На Алтае нелегальную мигрантку с сыном лишь с десятой попытки выдворят из России
Женщина уклонялась от исполнения решений суда
23 октября 2025, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае полиция выявила нелегальную мигрантку, которая девять раз не исполнила решения суда о выезде из России, сообщает региональное МВД.
В рамках операции "Нелегал-2025" полицейские выявили уроженку ближнего зарубежья, которая длительное время незаконно проживала в крае вместе со своим 27-летним сыном.
«Суд девять раз выносил решения, которыми обязывал женщину самостоятельно выехать из РФ. Однако всякий раз уклонялась от исполнения административного наказания. Сын проигнорировал два аналогичных судебных решения. Они будут выдворены из страны принудительно», – рассказали в ведомстве.
Всего в крае в рамках операции "Нелегал-2025" правоохранители уже проверили более 1500 мест компактного проживания иностранных граждан, строек, торговых предприятий и объектов общепита. Выявлено 467 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе 126 фактов незаконной трудовой деятельности.
Ранее алтайская полиция рассказала, как проходит операция "Нелегал-2025": массовые проверки и ночные рейды.
10:53:57 23-10-2025
Суд девять раз выносил решения --- вообще очень странно, тут к исполнительному производству большие вопросы, а что не девяносто девять? Суд не только не должен, но и не имеет право рассматривать дело, по которому уже есть вступившее в силу судебное решение. Это закон. Есть решение, если оно вступило в силу, оно должно быть исполнено. А у нас мусолят одно и тоже, поэтому дела решаются годами
11:18:09 23-10-2025
Всю местную диспору в 24 часа депортировать
Следующие пассажиры таких уклонистов будут сами, в багажниках вывозить за пределы РФ
13:30:39 23-10-2025
До чего беззубая система