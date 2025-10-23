На Алтае нелегальную мигрантку с сыном лишь с десятой попытки выдворят из России

Женщина уклонялась от исполнения решений суда

В Алтайском крае полиция выявила нелегальную мигрантку, которая девять раз не исполнила решения суда о выезде из России, сообщает региональное МВД.

В рамках операции "Нелегал-2025" полицейские выявили уроженку ближнего зарубежья, которая длительное время незаконно проживала в крае вместе со своим 27-летним сыном.

«Суд девять раз выносил решения, которыми обязывал женщину самостоятельно выехать из РФ. Однако всякий раз уклонялась от исполнения административного наказания. Сын проигнорировал два аналогичных судебных решения. Они будут выдворены из страны принудительно», – рассказали в ведомстве.

Всего в крае в рамках операции "Нелегал-2025" правоохранители уже проверили более 1500 мест компактного проживания иностранных граждан, строек, торговых предприятий и объектов общепита. Выявлено 467 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе 126 фактов незаконной трудовой деятельности.

