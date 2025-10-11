На Алтае парень удачно обокрал киоск, но на второй раз попался

В первый раз воришка вынес деньги и часы, а во второй раз решил утащить добычу покрупнее

11 октября 2025, 09:35, ИА Амител

В Топчихинском районе Алтайского края раскрыта кража из торговой точки, сообщает краевое управление МВД. По информации ведомства, в местную полицию поступили заявления от двух работниц киоска. Женщины сообщили о пропаже телевизора из торгового павильона.

Следствие установило, что злоумышленник взломал замок и проник внутрь киоска. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний житель села Топчиха, уже имевший судимость.

На допросе задержанный признался, что похитил телевизор с целью дальнейшей продажи, а деньги планировал использовать в личных целях. Выяснилось также, что около месяца назад он совершил аналогичное преступление в этом же киоске, украв деньги из кассы и часы. Подозреваемый полностью признал свою вину и дал подробные показания.