На Алтае после ДТП с переворотом в больницу доставили водителя и пассажира внедорожника

Госпитализация мужчинам не потребовалась

23 марта 2026, 12:46, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Коксинском районе утром 21 марта произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Авария случилась неподалеку от села Усть-Кокса, сообщили в МВД Республики Алтай.

По предварительным данным, около 08:40 58-летний житель села Юстик, управляя автомобилем "Сузуки Гранд Витара", не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.

«В результате аварии пострадали водитель и его 54-летний пассажир. Оба были доставлены в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.