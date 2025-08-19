На Алтае продавцы боятся просить повышения зарплаты, даже несмотря на дефицит кадров

В крае им предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири

19 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Продавец в магазине / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в сфере розничной торговли больше всего не хватает продавцов и администраторов. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких еще специалистов не хватает и сколько им готовы платить.

Медиана предлагаемой зарплаты в розничной торговле за семь месяцев 2025 года составила в крае 45,9 тыс. рублей, за год она выросла на 15%.

«Примечательно, что даже несмотря на дефицит в данной сфере, медианная ожидаемая зарплата специалистов в розничной торговле остается ниже предлагаемой, на уровне 44,7 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

В Алтайском крае на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 3,1 активных резюме в среднем (нормой считается уровень от 4 до 7,9). Так что это одна из наиболее дефицитных профессиональных сфер.

Больше всего работодателям в крае не хватает:

продавцов-консультантов и кассиров (2,7 резюме на вакансию);

администраторов магазина и торгового зала (3).

Достаточный выбор кандидатов на позиции:

товароведов (4,6 резюме на вакансию);

директоров магазинов (4,7);

мерчандайзеров (5,6);

супервайзеров (8,4);

промоутеров (26,8).

Ранее сообщалось, что продавцам в Алтайском крае предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири.