На Алтае продавцы боятся просить повышения зарплаты, даже несмотря на дефицит кадров
В крае им предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири
19 августа 2025, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае в сфере розничной торговли больше всего не хватает продавцов и администраторов. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких еще специалистов не хватает и сколько им готовы платить.
Медиана предлагаемой зарплаты в розничной торговле за семь месяцев 2025 года составила в крае 45,9 тыс. рублей, за год она выросла на 15%.
«Примечательно, что даже несмотря на дефицит в данной сфере, медианная ожидаемая зарплата специалистов в розничной торговле остается ниже предлагаемой, на уровне 44,7 тыс. рублей», – говорится в исследовании.
В Алтайском крае на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 3,1 активных резюме в среднем (нормой считается уровень от 4 до 7,9). Так что это одна из наиболее дефицитных профессиональных сфер.
Больше всего работодателям в крае не хватает:
- продавцов-консультантов и кассиров (2,7 резюме на вакансию);
- администраторов магазина и торгового зала (3).
Достаточный выбор кандидатов на позиции:
- товароведов (4,6 резюме на вакансию);
- директоров магазинов (4,7);
- мерчандайзеров (5,6);
- супервайзеров (8,4);
- промоутеров (26,8).
Ранее сообщалось, что продавцам в Алтайском крае предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири.
14:42:54 19-08-2025
Потому, что проще уехать. Нищий регион с зашкаливающей коррупцией.
15:09:46 19-08-2025
Потому, что на их глазах "бурные" продажи..
15:17:02 19-08-2025
Во многих сферах зарплата у людей ниже, чем в Сибири. Если не ошибаюсь, про учителей то же самое писали.
15:43:08 19-08-2025
А куда идти,скажите,если ты не не работаешь в сфере IT, не водитель и не строитель?
Да и толку просить,если у многих зарплаты ниже!
07:44:39 20-08-2025
Гость (15:43:08 19-08-2025) А куда идти,скажите,если ты не не работаешь в сфере IT, не ... Мне кажется, куда тебе идти (работать) должен ты сам понимать ,а не кто-то тебе подсказать, не?
08:25:17 20-08-2025
Пока вы сидите и боитесь, вами пользуются зажравшиеся предприниматели, которые накручивают 800% цены необоснованно, а вы продолжайте дальлше сидеть и бояться, работая бесплатно.
Но помните, пока вы боитесь и дрожите, под лежачий камень вода не течет, вами так и будут пользоваться продолжать.И вы делаете не только себе хуже, но и другим людям, работающим в этой сфере. Пока все не одумаетесь и не начнете ценить СВОЙ труд, вастники ваш труд ценить не будут стопроцентов
08:39:28 20-08-2025
2,7 резюме на вакансию - это безработица. При Советах на каждом столбе - "Требуется". Платите нормально и будет очередь на вакансию.