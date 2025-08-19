НОВОСТИОбщество

На Алтае продавцы боятся просить повышения зарплаты, даже несмотря на дефицит кадров

В крае им предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири

19 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Продавец в магазине / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Продавец в магазине / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в сфере розничной торговли больше всего не хватает продавцов и администраторов. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких еще специалистов не хватает и сколько им готовы платить.

Медиана предлагаемой зарплаты в розничной торговле за семь месяцев 2025 года составила в крае 45,9 тыс. рублей, за год она выросла на 15%.

«Примечательно, что даже несмотря на дефицит в данной сфере, медианная ожидаемая зарплата специалистов в розничной торговле остается ниже предлагаемой, на уровне 44,7 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

В Алтайском крае на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 3,1 активных резюме в среднем (нормой считается уровень от 4 до 7,9). Так что это одна из наиболее дефицитных профессиональных сфер.

Больше всего работодателям в крае не хватает:

  • продавцов-консультантов и кассиров (2,7 резюме на вакансию);
  • администраторов магазина и торгового зала (3).

Достаточный выбор кандидатов на позиции:

  • товароведов (4,6 резюме на вакансию);
  • директоров магазинов (4,7);
  • мерчандайзеров (5,6);
  • супервайзеров (8,4);
  • промоутеров (26,8).

Ранее сообщалось, что продавцам в Алтайском крае предлагают самые маленькие зарплаты в Сибири.

Российские деньги / Фото: amic.ru

Жители Алтая хотят зарабатывать на 4 тыс. рублей больше, чем год назад

Незначительный рост зарплатных ожиданий произошел у преподавателей и ученых
НОВОСТИОбщество
Алтайский край зарплаты вакансии

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:42:54 19-08-2025

Потому, что проще уехать. Нищий регион с зашкаливающей коррупцией.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

15:09:46 19-08-2025

Потому, что на их глазах "бурные" продажи..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:02 19-08-2025

Во многих сферах зарплата у людей ниже, чем в Сибири. Если не ошибаюсь, про учителей то же самое писали.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:08 19-08-2025

А куда идти,скажите,если ты не не работаешь в сфере IT, не водитель и не строитель?
Да и толку просить,если у многих зарплаты ниже!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:44:39 20-08-2025

Гость (15:43:08 19-08-2025) А куда идти,скажите,если ты не не работаешь в сфере IT, не ... Мне кажется, куда тебе идти (работать) должен ты сам понимать ,а не кто-то тебе подсказать, не?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:17 20-08-2025

Пока вы сидите и боитесь, вами пользуются зажравшиеся предприниматели, которые накручивают 800% цены необоснованно, а вы продолжайте дальлше сидеть и бояться, работая бесплатно.
Но помните, пока вы боитесь и дрожите, под лежачий камень вода не течет, вами так и будут пользоваться продолжать.И вы делаете не только себе хуже, но и другим людям, работающим в этой сфере. Пока все не одумаетесь и не начнете ценить СВОЙ труд, вастники ваш труд ценить не будут стопроцентов

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:28 20-08-2025

2,7 резюме на вакансию - это безработица. При Советах на каждом столбе - "Требуется". Платите нормально и будет очередь на вакансию.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров