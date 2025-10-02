На Алтае стартовал прием заявок на сельскую ипотеку по ставке до 3% годовых

Льготная программа Россельхозбанка дает шанс агропромышленникам, работникам социальной сферы и участникам спецоперации приобрести жилье на селе

02 октября 2025, 13:45, ИА Амител erid: 2W5zFJADox4

Ипотека. Семья / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк открыл новую волну подачи заявок на участие в программе "Сельская ипотека", позволяющей оформить кредит на покупку или строительство жилья на сельской территории по сниженной ставке до 3% годовых. В рамках льготного предложения участвовать могут сотрудники агропромышленного комплекса и социальной сферы, работающие в сельских населенных пунктах, а также участники специальной военной операции и их супруги.

На протяжении действия программы более 1,8 тыс. семей в Алтайском крае и Республике Алтай смогли улучшить свои жилищные условия, получив льготные кредиты на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей.

«Выдача льготного кредитования стала возможной благодаря перераспределению имеющегося в РСХБ лимита за счет снижения ключевой ставки. Актуальные требования программы позволяют получить ипотечный кредит на льготных условиях до 6 млн рублей сроком до 25 лет», – пояснила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Полученные деньги можно потратить на:

покупку готового жилого дома;

покупку готовой квартиры в новостройке (а также на этапе строительства) в многоквартирном доме до пяти этажей в опорном населенном пункте;

строительство или приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства с участием аккредитованной подрядной организации, без использования эскроу-счетов.

Первоначальный взнос для участия в ипотечной программе составит от 30% от стоимости недвижимости. Обязательным условием является расположение недвижимости на сельской территории, агломерации или на сельской приграничной территории в опорном населенном пункте.

С 2025 года участвовать в программе могут:

работники агропромышленного комплекса;

индивидуальные предприниматели в АПК;

работники организаций, подконтрольных Минсельхозу России, Росрыболовству и Россельхознадзору;

работники социальной сферы – здравоохранения, образования, науки, просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта – на сельской территории;

участники СВО и их супруги;

сотрудники органов местного самоуправления на селе.

Чтобы оформить ипотеку, надо подать заявку через цифровые каналы Россельхозбанка – сервисы "Свое Жилье" и "Свое Село". Для участников спецоперации предусмотрена индивидуальная подача заявки в офис банка. С момента запуска программы по всей России РСХБ помог улучшить жилищные условия 117 тыс. семей, выделив на эти цели более 321,8 млрд рублей.

Как ранее сообщал amic.ru, на 1 сентября 2025 года депозитный портфель розничных клиентов в Россельхозбанке на Алтае превысил 30 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3,7 млрд рублей, что составляет рост на 14,3%. Большая часть этой суммы – около 28 млрд рублей – размещена на классических депозитных продуктах и накопительных счетах. В 2025 году жители Алтайского края и Республики Алтай оформили 37 тыс. новых вкладов и более 15 тыс. накопительных счетов, почти половина которых (45%) открыта дистанционно. Средний размер вклада вырос на 15% и достиг 732 тыс. рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России N3349 от 12.08.2015

Реклама