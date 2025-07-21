На Алтае студент перевел 250 тысяч рублей "следователю ФСБ"
Мошенник заявил молодому человеку, что в отношении него возбуждено уголовное дело
21 июля 2025, 11:16, ИА Амител
В Алтайском крае студент третьего курса АлтГУ перевел мошенникам 250 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
"Молодому человеку позвонили и попросили сообщить код из СМС для получения накладной за товар, а после этого с ним связался якобы следователь ФСБ и сказал, что на него заведено уголовное дело и необходимо дальше сотрудничать со следствием", – рассказали в ведомстве.
Студент сделал несколько переводов со своих собственных счетов, а потом снял деньги с кредитной карты и также перечислил их мошенникам.
Правоохранители в очередной раз просят жителей края проявлять бдительность, не передавать данные карт, коды и пароли, не верить срочным требованиям перевести деньги, а также проверять информацию через официальные источники.Ранее на Алтае 19-летний парень перевел мошенникам 330 тысяч рублей, принадлежащих его матери.
11:22:49 21-07-2025
бггг))
ему даже вольтметр не нужен - вольтЫ мерять смысла нет
11:28:23 21-07-2025
Вот сколько можно распространять эти фейки то, задолбали нас кормить необходимостью содержания следственных органов за счет бюджета. Сообщайте это в частном порядке -и непосредственно службам которые это расследуют. Народу это не интересно.
12:03:34 21-07-2025
третий курс АлтГУ?
как он туда поступил вообще?!
12:04:05 21-07-2025
Если это действительно правда, то это уже не смешно
20:36:34 21-07-2025
Гость (12:04:05 21-07-2025) Если это действительно правда, то это уже не смешно... Да запросто, мне вот опер звонил из Москвы, сказал вызовет для дачи показаний, пришлось объяснять ему разницу между показаниями и объяснением. Хорошо, что я учился в 90-х)))
12:58:58 21-07-2025
И ФСБшники туда же ?
Куда катимся ?
14:08:49 21-07-2025
И ведь ничего не ёкнуло, когда сказали перевести деньги якобы следователям.
То есть большинство населения страны вполне допускает, что те деньги берут за решение проблем.
Это к вопросу коррупции в обществе.
17:04:23 21-07-2025
10 (14:08:49 21-07-2025) И ведь ничего не ёкнуло, когда сказали перевести деньги якоб... население вполне допускает, что им могут позвонить из Центробанка, ФСБ и Главного Управления МВД г. Москва))
ЧСВ в терминальной стадии