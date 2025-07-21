НОВОСТИПроисшествия

На Алтае студент перевел 250 тысяч рублей "следователю ФСБ"

Мошенник заявил молодому человеку, что в отношении него возбуждено уголовное дело

21 июля 2025, 11:16, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае студент третьего курса АлтГУ перевел мошенникам 250 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

"Молодому человеку позвонили и попросили сообщить код из СМС для получения накладной за товар, а после этого с ним связался якобы следователь ФСБ и сказал, что на него заведено уголовное дело и необходимо дальше сотрудничать со следствием", – рассказали в ведомстве.

Студент сделал несколько переводов со своих собственных счетов, а потом снял деньги с кредитной карты и также перечислил их мошенникам.

Правоохранители в очередной раз просят жителей края проявлять бдительность, не передавать данные карт, коды и пароли, не верить срочным требованиям перевести деньги, а также проверять информацию через официальные источники.Ранее на Алтае 19-летний парень перевел мошенникам 330 тысяч рублей, принадлежащих его матери.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:22:49 21-07-2025

бггг))
ему даже вольтметр не нужен - вольтЫ мерять смысла нет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алтай

11:28:23 21-07-2025

Вот сколько можно распространять эти фейки то, задолбали нас кормить необходимостью содержания следственных органов за счет бюджета. Сообщайте это в частном порядке -и непосредственно службам которые это расследуют. Народу это не интересно.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:03:34 21-07-2025

третий курс АлтГУ?
как он туда поступил вообще?!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:05 21-07-2025

Если это действительно правда, то это уже не смешно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:36:34 21-07-2025

Гость (12:04:05 21-07-2025) Если это действительно правда, то это уже не смешно... Да запросто, мне вот опер звонил из Москвы, сказал вызовет для дачи показаний, пришлось объяснять ему разницу между показаниями и объяснением. Хорошо, что я учился в 90-х)))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:58 21-07-2025

И ФСБшники туда же ?
Куда катимся ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
10

14:08:49 21-07-2025

И ведь ничего не ёкнуло, когда сказали перевести деньги якобы следователям.
То есть большинство населения страны вполне допускает, что те деньги берут за решение проблем.
Это к вопросу коррупции в обществе.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:04:23 21-07-2025

10 (14:08:49 21-07-2025) И ведь ничего не ёкнуло, когда сказали перевести деньги якоб... население вполне допускает, что им могут позвонить из Центробанка, ФСБ и Главного Управления МВД г. Москва))
ЧСВ в терминальной стадии

  4 Нравится
Ответить
