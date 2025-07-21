На Алтае студент перевел 250 тысяч рублей "следователю ФСБ"

Мошенник заявил молодому человеку, что в отношении него возбуждено уголовное дело

21 июля 2025, 11:16, ИА Амител

Студент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае студент третьего курса АлтГУ перевел мошенникам 250 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

"Молодому человеку позвонили и попросили сообщить код из СМС для получения накладной за товар, а после этого с ним связался якобы следователь ФСБ и сказал, что на него заведено уголовное дело и необходимо дальше сотрудничать со следствием", – рассказали в ведомстве.

Студент сделал несколько переводов со своих собственных счетов, а потом снял деньги с кредитной карты и также перечислил их мошенникам.

Правоохранители в очередной раз просят жителей края проявлять бдительность, не передавать данные карт, коды и пароли, не верить срочным требованиям перевести деньги, а также проверять информацию через официальные источники.Ранее на Алтае 19-летний парень перевел мошенникам 330 тысяч рублей, принадлежащих его матери.