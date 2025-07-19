В Бийске пенсионерка по указанию мошенников "задекларировала" 700 тысяч рублей
Полицейские задержали 18-летнего пособника аферистов
19 июля 2025, 14:35, ИА Амител
Полицейские Бийска поймали курьера, который по указанию мошенников забрал деньги у 78-летней женщины, сообщили в МВД Алтайского края.
Аферисты предложили пенсионерке льготные условия оплаты домашней линии и она, ничего не подозревая, назвала свои паспортные данные.
Затем ей позвонили якобы правоохранители и заявили, что горожанку обманули мошенники. Для сохранности финансов они потребовали "задекларировать" все хранящиеся у нее наличные деньги.
"У пенсионерки было 700 тысяч рублей. Она сложила их в конверт и передала молодому человеку, который якобы был из налоговой инспекции. Взамен она получила некий "инкассационный лист" с номером и датой, в котором она расписалась и ушла домой. На следующий день, когда деньги ей никто обратно не привез, потерпевшая обратилась за помощью в полицию", – рассказали в МВД.
Оперативники установили личность пособника аферистов – им оказался 18-летний житель Новосибирской области. Он признался, что в мессенджере ему предложили быстро заработать 10 тысяч рублей, и он согласился.
В отношении парня возбудили уголовное дело.
Ранее в Барнауле 81-летняя пенсионерка обманула работницу банка и перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.
Комментарии 0