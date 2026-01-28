На Алтае в цветах из Китая обнаружили опасных вредителей
Насекомые представляют серьезную угрозу для местного растениеводства
28 января 2026, 13:12, ИА Амител
В Алтайском крае пресекли попытку ввоза зараженных декоративных растений — опасные насекомые выявлены специалистами испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" при проверке партии товаров из Китая.
В ходе тщательных исследований фитосанитарного состояния импортной флористической продукции обнаружены сразу три вида карантинных вредителей. Так, западный цветочный трипс выявлен в 421 срезе эустомы. Трипс Пальма обнаружен в 221 экземпляре лимониума, а табачная белокрылка найдена в 102 срезах декоративного ягодного гиперикума.
Все перечисленные вредители представляют серьезную угрозу для местного растениеводства и могут спровоцировать масштабные очаги поражения культурных и дикорастущих растений. Западный цветочный трипс, например, поражает более 250 видов растений, а табачная белокрылка известна как переносчик вирусных заболеваний.
Информацию передали в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Ведомство приступит к реализации комплекса мер, направленных на недопущение распространения карантинных объектов и защиту фитосанитарной безопасности региона.
Это не первый случай. В декабре прошлого кода при фитосанитарном контроле на Алтае также обнаружили зараженные цветы из Китая.
