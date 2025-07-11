НОВОСТИОбщество

На барнаульской набережной началась установка колеса обозрения

Его высота — 30 метров

11 июля 2025, 18:48, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

На площади Баварина в Барнауле началась установка колеса обозрения. Как сообщает "Катунь 24", сейчас там уже монтируют опору будущего аттракциона. 

Напомним, что высота конструкции составит 30 метров. По кругу расположатся 18 кабинок закрытого типа, в каждой по четыре посадочных места. Пропускная способность аттракциона – до 430 человек в час.

Как ранее заявлял инициатор установки колеса, генеральный директор ООО "ИСК Вектор", депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский, этот аттракцион популярен и у взрослых, и у детей. Он подчеркивал, что если объект приживется, то в будущем можно будет установить колесо большего размера.

Барнаул

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

07:12:56 12-07-2025

Малюсенькое колесо. С Лысой Кладбищенской горы и то лучше город видно. Бесплатно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ил

09:52:05 12-07-2025

Когда разрешили вести бизнес и занимать гос. должность? Тема хорошая, но место для обзора сомнительное.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:08:43 12-07-2025

На колесе хорошо вешать и рекламу тоже.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

14:09:59 12-07-2025

А Барнаульский городская Дума не орган государственной власти, а орган местного самоуправления. И депутат он без зарплаты, на общественной должности.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

11:12:52 13-07-2025

Гостья из прошлого (14:09:59 12-07-2025) А Барнаульский городская Дума не орган государственной власт... скинемся бедненьким

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:22:47 13-07-2025

Гостья из прошлого (14:09:59 12-07-2025) А Барнаульский городская Дума не орган государственной власт... жжёте прям напалмом! 😆

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:50 13-07-2025

Высота 9 этажного здания какой смысл…

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:39:36 14-07-2025

Лучше бы общественные туалеты по городу поставили...Кто попрется на колесо через три перехода чтобы увидеть стройплощадку, кольцо троллейбусов и подножие моста через Обь?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:41:13 14-07-2025

Второй вариант - сначала ставится колесо, потом земля узаканивается, потом на этом месте втыкается 30-этажка...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров