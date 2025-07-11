На барнаульской набережной началась установка колеса обозрения
Его высота — 30 метров
11 июля 2025, 18:48, ИА Амител
Фото: barnaul.org
На площади Баварина в Барнауле началась установка колеса обозрения. Как сообщает "Катунь 24", сейчас там уже монтируют опору будущего аттракциона.
Напомним, что высота конструкции составит 30 метров. По кругу расположатся 18 кабинок закрытого типа, в каждой по четыре посадочных места. Пропускная способность аттракциона – до 430 человек в час.
Как ранее заявлял инициатор установки колеса, генеральный директор ООО "ИСК Вектор", депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский, этот аттракцион популярен и у взрослых, и у детей. Он подчеркивал, что если объект приживется, то в будущем можно будет установить колесо большего размера.
07:12:56 12-07-2025
Малюсенькое колесо. С Лысой Кладбищенской горы и то лучше город видно. Бесплатно.
09:52:05 12-07-2025
Когда разрешили вести бизнес и занимать гос. должность? Тема хорошая, но место для обзора сомнительное.
14:08:43 12-07-2025
На колесе хорошо вешать и рекламу тоже.
14:09:59 12-07-2025
А Барнаульский городская Дума не орган государственной власти, а орган местного самоуправления. И депутат он без зарплаты, на общественной должности.
11:12:52 13-07-2025
Гостья из прошлого (14:09:59 12-07-2025) А Барнаульский городская Дума не орган государственной власт... скинемся бедненьким
16:22:47 13-07-2025
Гостья из прошлого (14:09:59 12-07-2025) А Барнаульский городская Дума не орган государственной власт... жжёте прям напалмом! 😆
16:19:50 13-07-2025
Высота 9 этажного здания какой смысл…
08:39:36 14-07-2025
Лучше бы общественные туалеты по городу поставили...Кто попрется на колесо через три перехода чтобы увидеть стройплощадку, кольцо троллейбусов и подножие моста через Обь?
08:41:13 14-07-2025
Второй вариант - сначала ставится колесо, потом земля узаканивается, потом на этом месте втыкается 30-этажка...