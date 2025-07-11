На барнаульской набережной началась установка колеса обозрения

Его высота — 30 метров

11 июля 2025, 18:48, ИА Амител

Фото: barnaul.org

На площади Баварина в Барнауле началась установка колеса обозрения. Как сообщает "Катунь 24", сейчас там уже монтируют опору будущего аттракциона.

Напомним, что высота конструкции составит 30 метров. По кругу расположатся 18 кабинок закрытого типа, в каждой по четыре посадочных места. Пропускная способность аттракциона – до 430 человек в час.

Как ранее заявлял инициатор установки колеса, генеральный директор ООО "ИСК Вектор", депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский, этот аттракцион популярен и у взрослых, и у детей. Он подчеркивал, что если объект приживется, то в будущем можно будет установить колесо большего размера.