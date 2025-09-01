На барнаульскую активистку Марию Пономаренко завели третье уголовное дело

Теперь ее защищает другой адвокат

01 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Мария Пономаренко / Фото: amic.ru

В отношении барнаульской журналистки и активистки Марии Пономаренко возбудили уголовное дело о причинении нетяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает RusNews со ссылкой на ее группу поддержки.

«В ИК-9 города Рубцовска было возбуждено третье уголовное дело в отношении Марии Пономаренко по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Причинение нетяжкого вреда здоровью"). Пока она не дает показаний», – сказано в публикации.

Также стало известно, что у Пономаренко сменился адвокат. Вместо Дмитрия Шитова ее защищает Яна Боровикова. В КТБ-12 Барнаула активистка будет находиться еще около двух недель, после ее этапируют в ИК-6 Шипуново.

По данным адвоката, Пономаренко выглядит хорошо, но не может долго писать правой рукой. Также она рассказала правозащитнику, что принимаемые ею лекарства действуют хуже, чем раньше.

Напомним, Мария Пономаренко – журналистка и известная в Барнауле активистка. Ее неоднократно штрафовали за одиночные пикеты. В 2020 году она выступала против ношения масок, а позже – и вакцинации. Поводом для возбуждения дела в отношении нее стал пост в "Телеграме" о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Ее задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.

15 февраля суд приговорил Пономаренко к шести годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти". Гособвинение при этом запрашивало для нее девять лет тюрьмы. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

В октябре 2023-го сообщалось, что ее помещали в штрафной изолятор на 25 суток за то, что она оскорбительно обращалась к представителю администрации учреждения, употребляла нецензурные слова и специально сломала лавочку. 27 марта суд признал журналистку виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности (ч. 2 ст. 321 УК РФ), назначив ей один год десять месяцев лишения свободы.