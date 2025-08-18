На дорогах Алтайского края за неделю пострадало 52 человека

Среди них — 12 детей

18 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Clark Van Der Beken / unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 11 по 17 августа случилось 43 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в МВД региона.

В этих авариях пострадали 52 человека, в том числе 12 детей.

Основными причинами ДТП называют несоответствие скорости дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и пассажирами.

Всего за неделю сотрудники ГАИ выявили 5300 нарушений ПДД. 179 водителей при этом были пьяны, 22 из которых сели за руль в таком виде повторно.