На Камчатке пытаются освободить косатку из смертельной ловушки

Тело малыша сжимает пластиковое кольцо

19 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Маленький косатенок Фродо / Фото: Baza

На Камчатке уже полтора месяца продолжаются попытки спасти косатенка по имени Фродо, который оказался в смертельной ловушке, – пластиковое кольцо плотно сжимает его тело, сообщает Baza.

Фродо впервые заметили в начале июля, когда малыш плавал рядом со своей матерью Вилли. Спасатели столкнулись с серьезной проблемой – сначала не могли приблизиться к животным, а когда в районе мыса Кекурного ученым удалось подобраться ближе, оказалось, что просто так снять кольцо невозможно. Главная сложность – не навредить малышу во время операции.

В последнее время семья косаток – Вилли с Фродо – часто появляется в районе исследований. Сейчас вся надежда на известного "освободителя китов" Павла Ткаченко, который уже не раз спасал китообразных из подобных ситуаций.

Однако время работает против спасателей – полевой сезон заканчивается 30 августа, и специалисты буквально считают дни, чтобы успеть помочь Фродо до завершения экспедиции.