На Камчатке пытаются освободить косатку из смертельной ловушки
Тело малыша сжимает пластиковое кольцо
19 августа 2025, 15:30, ИА Амител
На Камчатке уже полтора месяца продолжаются попытки спасти косатенка по имени Фродо, который оказался в смертельной ловушке, – пластиковое кольцо плотно сжимает его тело, сообщает Baza.
Фродо впервые заметили в начале июля, когда малыш плавал рядом со своей матерью Вилли. Спасатели столкнулись с серьезной проблемой – сначала не могли приблизиться к животным, а когда в районе мыса Кекурного ученым удалось подобраться ближе, оказалось, что просто так снять кольцо невозможно. Главная сложность – не навредить малышу во время операции.
В последнее время семья косаток – Вилли с Фродо – часто появляется в районе исследований. Сейчас вся надежда на известного "освободителя китов" Павла Ткаченко, который уже не раз спасал китообразных из подобных ситуаций.
Однако время работает против спасателей – полевой сезон заканчивается 30 августа, и специалисты буквально считают дни, чтобы успеть помочь Фродо до завершения экспедиции.
Попробуйте просто разрезать кольцо. Это должно решить проблему.
Гость (17:11:19 19-08-2025) Попробуйте просто разрезать кольцо. Это должно решить пробле... Попробуй, касатка взрослая большую белую акулу ушатывает а она рядом.